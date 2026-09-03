Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesi için kritik değerlendirme başladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uzman ekip, 1. güç ünitesinin kontrol odası operatörlerinin mesleki bilgi ve becerilerini "Personel Performansının Gözlemlenmesi" (CPO) yöntemiyle değerlendirecek. Çalışmaya WANO Moskova Merkezi CPO ve emsal değerlendirme ekipleri yöneticisi Wang Tingkui başkanlık ediyor.

Değerlendirme kapsamında, tam ölçekli simülatörde gerçek işletme koşullarına yakın şekilde hazırlanan 3 kontrollü senaryo uygulanacak. Operatörlerin güç ünitesini yönetme, ünitenin durumunu kontrol etme ve simüle edilen ekipman arızalarına müdahale etme becerileri incelenecek.

Çalışmanın son aşamasında uygulanan senaryoların sonuçlarına ilişkin raporlar, WANO uzmanları ve Akkuyu NGS personeli tarafından değerlendirilecek. Elde edilen verilerin üretim süreçleri, dokümantasyon kalitesi ve olağandışı durumlarda uygulanacak çalışma prosedürlerinde geliştirilmeye açık alanların belirlenmesinde kullanılması öngörülüyor.

WANO misyonunun sonuçları doğrultusunda, 1. güç ünitesinin güvenli işletilmesine yönelik sistemlerin, ekipmanların ve operasyon personelinin işletmeye hazırlık durumuna ilişkin bağımsız değerlendirme sunulacak.

"İşletme öncesi aşamada önemli bir süreç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, WANO CPO misyonunun santralin işletme öncesi aşamasında önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Çalışmanın ekiplerin güçlü yönlerinin ve geliştirmeye açık alanlarının belirlenmesine katkı sağladığını kaydeden Butckikh, WANO ile işbirliğinin sektör deneyimine ve dünyadaki uygulamalara erişim sağladığını ifade etti.

WANO Moskova Merkezi CPO Uzman Ekibi Başkanı Wang Tingkui de misyonun temel amacının, işletme personelinin farklı çalışma koşullarında görevlerini yerine getirmeye ne ölçüde hazır olduğunu değerlendirmek olduğunu aktardı.

Değerlendirmede nükleer güvenlik ilkelerine uyumun temel kriter olduğunu belirten Tingkui, operatörlerin davranışları, ekip içi etkileşimleri, güç ünitesinin durumunu kontrol etme becerileri ve işletme dokümantasyonunun kalitesinin de incelendiğini bildirdi.

Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli VVER-1200 tipi reaktöre sahip 4 güç ünitesinden oluşuyor.