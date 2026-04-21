Akkuyu’da yerli ortaklık ilgisi

Rosatom’un CEO’su, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine Türk şirketlerin ortaklık yoluyla dahil olma konusunda ilgi gösterdiğini açıkladı.

Açıklamada, projeye yerli yatırımcıların katılımının hem finansman yapısını güçlendirebileceği hem de Türkiye’de nükleer enerji alanında bilgi birikiminin artmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi. Bu kapsamda, olası iş birliklerinin detaylarına ilişkin görüşmelerin önümüzdeki dönemde daha da somutlaşabileceği belirtiliyor.