Akkuyu’nun güvenlik maliyeti tüm yatırımın yüzde 40’ına eşit

Hüseyin GÖKÇE / SOÇİ

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS’nin bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını 6 katına çıkardığını, bu oranının ilerde 12 kata kadar yükselmesini beklediğini söyledi. İlk ünitesi önümüzdeki yıl açılmasını planlanan santralde güvenliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Zoteeva, yatırım maliyetinin yüzde 40’ını güvenlik harcamalarının oluşturduğunu aktardı.

Soçi’de düzenlenen ATOMEXPO Fuarı’nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Anastasia Zoteeva, Akkuyu’da çalışmaların onaylanmış programa uygun olarak devam ettiğini bildirdi. Sadece önümüzdeki yıl açılacak 1. Ünite değil, diğer ünitelerde de çalışma yapıldığını kaydeden Zoteeva, buranın dünyanın en büyük nükleer tesis inşaat sahası olduğunu vurguladı.

Reaktörün en önemli teknolojik işlemlerinden birisi olan kubbenin kapatılması işleminin de yakında gerçekleşeceği bilgisini veren Anastasia Zoteeva, taze yakıt depolama, pompa santrali ve pompa tesisinin de çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Akkuyu’nun aktif ve pasif güvenlik önlemlerini birlikte kullanıldığını dile getiren Zoteeva, güvenlik sistemlerine yapılan harcamanın, santralin toplam maliyetinin yüzde 40’ını oluşturduğuna dikkat çekti.

“İstanbul’un tüm enerji ihtiyacını karşılayacak büyüklükte”

Tamamlandığında Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağı hesaplanan Akkuyu’da sadece bir tesis inşa edilmediğini ifade eden Zoteeva, “Bir elektrik üretim tesisinden daha fazla sanayiye ivme kazandıracak oradaki altyapının gelişmesine ivme kazandıracak insan kaynakları anlamında büyük katkısı var” dedi. Projenin inşa aşamasında bile bölgeye büyük katkı sağladığını vurgulayan Anastasia Zoteeva, “Taşucu, inşaat sahasına 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bulunduğumuz bu dönem içerisinde son 3,5 sene içerisinde emlak sektöründeki fiyatlar 6,5 kere artmıştır. İlerde görünüyor ki 12 kat artacak” şeklinde konuştu.