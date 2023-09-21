AKMİB'den 494 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan yazılı açıklamasında, ağustos ayında bölge ihracatının yüzde 90,8'inin mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallardan oluştuğunu belirtti.

Ocak-haziran döneminde ihracatta düşüş yaşayan birliklerinin ikinci yarıda kayıpları telafi etme gayreti gösterdiğini aktaran Çağan, "AKMİB olarak ağustos ayında ülkemize 494 milyon 127 bin dolar döviz kazandırırken, negatif tabloyu yüzde 2'lere kadar düşürdük." ifadesini kullandı.

Birliğin ağustos ayı ihracatını değerlendiren Çağan, şunları kaydetti:

"Bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde, yüzde 4 artış ve 344,7 milyon dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar birinci sırada yer aldı. Plastikler ve mamulleri 70,5 milyon dolarla ikinci, anorganik kimyasallar 33,3 milyon dolarla üçüncü oldu. Söz konusu ayda Hollanda'ya 116,7 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 49,3 milyon dolarlık ve İspanya'ya 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."​​​​​​​