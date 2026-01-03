Akredite olmaksızın 'helal uygunluk'" hizmeti verenlerin cezaları artırıldı

Tebliğe göre, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 artırılmasıyla yeniden belirlendi.

Akredite olmadan helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara 289 bin 206 lira ile 2 milyon 862 bin 69 lira arasında idari ceza uygulanabilecek.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütecek.