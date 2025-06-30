Aksa Enerji'nin Afrika yatırımları için 150 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

Aksa Enerji'nin Afrika bölgesindeki doğal gaz kaynaklı enerji santrali projeleri için Afrika'nın önde gelen kalkınma finans kuruluşlarından Africa Finance Corporation'dan (AFC) sağlayacağı 150 milyon dolar finansmana ilişkin imzalar, Türkiye-Afrika Günü etkinliğinde atıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Afrika arasında altyapı, enerji, finans ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Afrika Günü etkinliği, Afrika'nın enerji geleceğine yönelik önemli bir imza törenine ev sahipliği yaptı.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yönetici (CEO) Cemil Kazancı ile AFC Başkanı Samaila Zubairu tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, AFC, Afrika'daki doğal gaz kaynaklı enerji santrali projeleri için Aksa Enerji'ye 150 milyon dolar finansal destek sağlayacak.

Bu işbirliği, Aksa Enerji'nin Afrika'daki yeni yatırımlarının önünü açarken, şirketin bölgedeki enerji liderliğini pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı, anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"2030 Global Stratejimiz ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimiz doğrultusunda Afrika'nın dört bir yanında yalnızca elektrik üretmiyor, aynı zamanda güvenilir enerji altyapıları inşa ediyor, ekonomik kalkınmayı destekliyor ve bölgenin enerji dönüşümünü hızlandırıyoruz.

Afrika'da hayata geçirdiğimiz yüksek mühendislik ve ileri teknolojiye sahip santral yatırımları, bölgenin enerji arz güvenliğine sunduğumuz somut katkının en net göstergesi.

Bugün imzaladığımız bu önemli anlaşma, Afrika'da uzun vadeli değer yaratma yolculuğumuzda yeni bir dönüm noktasıdır. AFC gibi güçlü bir ortakla birlikte, Afrika'nın enerji geleceğini daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."