Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım'ın 2026 yatırım tavanı revize edildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2026 yılı yatırım tavanını 9 milyon 473 bin 933 lira olarak belirledi.
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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2022-2026 yılları arası perakende satış tarifelerinde esas alınan yatırım tavanı revize edildi. Şirketin 2026 yılı yatırım tavanı 9 milyon 473 bin 933 lira, ilave yatırım tavanı ise 5 milyon 486 bin 764 lira olarak belirlendi.