Aksan Kozmetik, 100 milyon dolarlık yatırımla 5 kat büyüyecek

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Aksan Kozmetik, büyüyen ihracat hacmi ve uluslararası iş birliklerinin etkisiyle yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldı. ABD’li Procter & Gamble’ın (P&G) 17 lisansöründen biri olan şirket, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kurulacak yeni üretim tesisiyle kapasitesini 5 kat artırmayı planlıyor. Tam otomasyonlu üretim altyapısına sahip olacak tesis, hem Fairy markalı ürünlerde hem de şirketin diğer kategorilerindeki büyümenin merkez üssü olacak. Aksan, yeni yatırımın ayrıntılarını ve yeni ürünü sıvı el sabununun reklam yüzü oyuncu Doğa Rutkay’ın da katılımı ile duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, mevcut Hadımköy tesislerinin artan talebi karşılamakta yetersiz kalmaya başladığını belirterek, “Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Yeni tesisimiz 65 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve mevcut üretim kapasitemizin yaklaşık 5 katına ulaşacak” dedi.

Yeni tesis Sakarya’da kurulacak

Şirketin yeni fabrikası Sakarya Kaynarca’da 70 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek. Tesis bünyesinde ıslak mendilde kullanılan nonwoven kumaş üretim hatları da yer alacak. Böylece Aksan Kozmetik, ham maddeden nihai ürüne kadar üretimin önemli bölümünü tek çatı altında gerçekleştirecek. Toplantıda verilen bilgiye göre Aksan, P&G’nin 17 lisansöründen biri. Söz konusu lisansörler arasında dünyadaki sıralamada 8. sırada yer alan Aksan Kozmetik, geride kalan dönemde artan ciro ve başarısının etkisi ile bu yıl ilk 5’e girecek.

Kutanoğlu, “Mevcut fabrikamızdaki tüm operasyonları yeni tesise taşıyacağız. Kapağından etiketine, şişesinden dolumuna kadar üretimin her aşamasını kendi bünyemizde gerçekleştireceğiz. Son derece yüksek otomasyon seviyesine sahip bir sistem kuruyoruz” diye konuştu. Şirket, temmuz ayında temel atmayı ve yaklaşık 9 ay içerisinde tesisi tamamlamayı hedefliyor.

Kapasite 5 kat artacak

Aksan Kozmetik’in son yıllardaki büyümesinde, P&G ile yürütülen Fairy iş birliği önemli rol oynuyor. Şirket, daha önce Fairy markasıyla yüzey temizleme mendilleri üretirken şimdi de dünyanın ilk Fairy sıvı el sabunununu Türkiye’de piyasaya sundu. İki ürün de ABD’li P&G’nin ilk kez girdiği ve dünyada önemli bir satış hacmine ulaşan ürünler oldu. Yatırım kararının alınmasında bu başarının etkisi olduğunu kaydeden Kutanoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’de başlayan iş birliğinin daha sonra Arap Yarımadası’ndaki ülkeler ve Gürcistan’ın da eklenmesiyle 14 ülkeye ulaştığını belirterek, artan uluslararası talebin yeni yatırım kararında etkili olduğunu söyledi.

Şirketin bugün tam kapasiteyle çalıştığını vurgulayan Kutanoğlu, “Bazı ülkelere talep olmasına rağmen ürün veremiyoruz. Yeni tesis sayesinde hem mevcut pazarlardaki büyümeyi karşılayacağız hem de yeni ülkelere açılacağız” dedi.

İstihdam ikiye katlanacak, yatırım 4-5 yılda geri dönecek

Aksan Kozmetik’in mevcut operasyonlarında yaklaşık 450 kişi çalışıyor. Yeni tesisle birlikte çalışan sayısının 800-900 kişiye yükselmesi planlanıyor. Yatırımın finansmanının yüzde 50’sinin öz kaynaklardan karşılanacağını açıklayan şirket yönetimi, kalan kısmın ise banka kredileri ve uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak kaynaklarla finanse edileceğini bildirdi. Zafer Kutanoğlu, yatırımın geri dönüş süresinin yaklaşık 4-5 yıl olarak öngörüldüğünü belirterek, “Dünyada Fairy markasının ulaştığı büyüklük düşünüldüğünde önümüzde ciddi bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’de yaptığımız cironun dünya ölçeğinde yaklaşık 40 katına ulaşabilecek bir alan var. Bu yatırımın temel motivasyonu da bu potansiyel” dedi.

Konteyner maliyeti 4 katına çıktı, raf fiyatı yüzde 30 arttı

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, küresel gelişmelerin üretim ve lojistik maliyetlerini artırdığını belirterek, konteyner navlunlarının 2 bin dolar seviyesinden 8 bin dolara çıktığını söyledi. Ham madde tarafında da ciddi artışlar yaşandığını aktaran Kutanoğlu, bazı girdilerde maliyetlerin yüzde 70 ile yüzde 100 arasında yükseldiğini ifade etti. Kutanoğlu, “Pet ham maddesi 1.000 dolardan 1.700 dolara, nonwoven ham maddesi ise 1,70 dolardan 2,50 dolara çıktı. Bu maliyet artışları ürüne yaklaşık yüzde 30 olarak yansıdı ve geçen ay raf fiyatlarına girdi” diye konuştu.

Hedef dünya pazarında büyümek

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Gerz ise şirketin bugün yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni fabrikanın uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturacağını söyledi. Gerz, “Bu yatırım sayesinde yalnızca üretim kapasitemizi artırmıyoruz. Aynı zamanda inovasyon gücümüzü ve uluslararası rekabetçiliğimizi de yukarı taşıyoruz. Aksan Kozmetik ürünleri bugün yedi kıtada tüketicilerle buluşuyor. Yeni tesisle birlikte çok daha büyük pazarlara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

GES ve yağmur suyu sistemi kullanılacak

Yeni fabrikanın sürdürülebilirlik odaklı tasarlandığını belirten şirket yöneticileri, tesisin çatısında 10 MW gücünde güneş enerji santrali kurulacağını açıkladı. Ayrıca yağmur sularının toplanarak arıtılacağı ve üretim süreçlerinde yeniden kullanılacağı belirtildi. Depolama tarafında ise 90 bin palet kapasiteli tam otomasyonlu “karanlık depo” sistemi kurulacak. Bu sistem sayesinde tesisin iki dakikada bir tır yükleyebilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.