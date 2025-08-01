  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Aksaray'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Takip Et

Aksaray'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Aksaray'da, 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksaray'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Takip Et

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez, Gülağaç, Güzelyurt ilçeleri sınırlarındaki 11 alan, 3 yıllığına jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 387 bin 746 lira ile 1 milyon 270 bin 194 lira 4 kuruş, geçici teminat bedelleri 11 bin 633 lira ile 38 bin 106 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 12 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından yapılacak.

Bakanlık ifşa etti: Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar normale dönecek, yağış etkisini gösterecek: Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Sıcaklıklar normale dönecek, yağış etkisini gösterecek: Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
2025 Aile Yılı’nda çiftlere kredi desteği, doğum yardımı ve esnek çalışma hayata geçirildi
2025 Aile Yılı’nda çiftlere kredi desteği, doğum yardımı ve esnek çalışma hayata geçirildi
Çankırı’da ihracat haziranda 32 milyon 874 bin dolar oldu
Çankırı’da ihracat haziranda 32 milyon 874 bin dolar oldu
Kamu işçisi toplu sözleşmesinde 'seyyanen' artışla orta yol aranıyor
Kamu işçisi toplu sözleşmesinde 'seyyanen' artışla orta yol aranıyor
Honda Türkiye, İzmir’de motosiklet üretim tesisi kuruyor
Honda Türkiye, İzmir’de motosiklet üretim tesisi kuruyor
Merkez Bankası analizi: Sanayide istihdam azaldı, hizmet sektöründe arttı
Sanayide istihdam azaldı, hizmet sektöründe arttı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi