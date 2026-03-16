Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Aksaray'da ulaşım araçlarından biri olan şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Veysel Öztürk, dolmuş ücretlerine yönelik yeni tarife hakkında bilgiler verdi.

"Ulaşım sektörü zor bir süreçten geçiyor"

Yeni tarifeye göre kartsız sivil 30 lira, kartlı sivil 25 lira, öğrenci ücreti ise 17 lira oldu. Öztürk'ün aktardığına göre yeni fiyat tarifesi 16 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi. Öztürk, son dönemde artan akaryakıt fiyatları, bakım ve yedek parça maliyetleri ile genel giderlerdeki yükseliş nedeniyle ulaşım sektörünün zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Fiyat düzenlemesinin 'zorunlu hale geldiğini' belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için büyük bir gayret gösteriyor. Artan maliyetler karşısında ulaşım hizmetinin aksamaması adına yeni bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale geldi. Yeni tarifenin tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."