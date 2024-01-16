Aksaray'da güneş enerjisine dayalı YEKA ilanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’na (YEKA) ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın merkez ilçesindeki her biri 198 bin metrekare alana sahip 2 arazi güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.