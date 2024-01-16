Aksaray'da güneş enerjisine dayalı YEKA ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’na (YEKA) ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın merkez ilçesindeki her biri 198 bin metrekare alana sahip 2 arazi güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.