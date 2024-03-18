Aksaray'da jeotermal kaynak işletme ve arama sahaları ihalesi
Aksaray'da 2 jeotermal kaynak işletme sahası ve 1 jeotermal kaynak arama sahası edilecek.
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Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın Güzelyurt ve Merkez ilçeleri sınırları içinde yer alan 2 jeotermal kaynak işletme sahası ve 1 jeotermal kaynak arama sahası 28 Mart Perşembe günü saat 11.00'de açık teklif usulü (artırma) ile ihale edilecek.
İhaleler, Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.