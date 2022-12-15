Aksaray’da YEKA iptali
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Aksaray'daki bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) iptal edildi.
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'da bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nın (YEKA) iptal edildiğini duyurdu. Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 3 Şubat'taki 31739 sayılı Resmi Gazete kapsamında belirlenen Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı Mahallesi'ndeki "5. G3-Aksaray-1-3 başlıklı" YEKA iptal edildi.