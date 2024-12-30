Aksu’da 2024 yılı örtü altı tarım verilerinde büyük artış gerçekleşti

Aksu, yalnızca büyük tarım firmalarıyla değil, Aksulu üreticilerin de yaptığı üretimle dikkat çekiyor. Ürünler, “Üretici Hal” özelliğine sahip Antalya Toptancı Hali’ne gönderilerek ülkenin farklı bölgelerine ve dünya genelindeki birçok ülkeye ulaşıyor. Aksu’da örtü altı tarımla uğraşan çiftçi sayısı da 2023’te 3 bin 606 iken, 2024’te 3 bin 659’a yükseldi.

Kaliforniya biberine talep yoğunluğu

İlçede, en fazla üretilen örtü altı ürünlerin başında domates geliyor. 2024 yılında, toplam 19 bin 589 dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Domates, ihracat açısından da büyük bir öneme sahip. Bunun yanında biber üretimi de dikkat çekiyor. Aksu’da 2024 itibarıyla 2 bin 456 dekar alanda biber yetiştirilirken, Kaliforniya biberi 5 bin 926 dekar alanda üretildi ve yerel ile uluslararası pazarlarda büyük talep gördü.



Aksu’nun bir diğer dikkat çekici tarımsal faaliyeti ise kesme çiçek üretimi. 2024 yılında, 445 dekar alanda yapılan kesme çiçek yetiştiriciliği, bölgenin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağladı.

Türkiye’nin fide ihtiyacı Aksu’dan karşılanıyor

İlçede, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan modern seralar, yüksek verimlilik elde edilmesini mümkün kılıyor. Tarım ıslah çalışmaları ve yeni tarım teknolojilerinin kullanımıyla Aksu, dayanıklı ve verimli ürünlerin yetiştirilmesinde öncü bir rol üstleniyor. Aksu, fide üretiminde de ülke genelinde önemli bir konuma sahip. Türkiye’nin fide ihtiyacının büyük bir bölümü Aksu’daki tesislerden karşılanıyor. Sağlıklı ve verimli bitkiler için üretilen fideler, örtü altı tarımın temelini oluşturuyor.

Aksu'nun ekonomiye katkısı

Aksu’da üretilen tarım ürünleri, Antalya Toptancı Hali aracılığıyla hem Türkiye’nin farklı bölgelerine hem de dünya genelindeki pek çok ülkeye ulaşıyor. Bu durum, bölgenin yalnızca tarımsal üretimde değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmada da ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

2024 yılı itibarıyla, Aksu örtü altı tarımda sağladığı bu gelişimle hem üretim kalitesini hem de ihracat potansiyelini artırarak dikkat çekiyor.