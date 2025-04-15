Aktif istihdamda ağırlık 'işbaşı'nda

MEHMET KAYA/ANKARA

Toplum yararına çalışma yanında yeni uygulamaya alınan İşgücü Uyum Programı’na katılım ocak-mart döneminde 57,7 bin kişi oldu. Genç ve kadınların işbaşında meslek öğrenmesi amacıyla geliştirilen ve gerçekte istihdamı desteklemek amacını taşıyan işbaşı eğitim programlarına katılan kişi sayısı Ocak-Mart döneminde 15 bin 487 kişi oldu. Mesleki eğitim ağırlıklı programlara ise 3 bin 227 kişi katıldı. Kamunun istihdam desteği nitelikli toplum yararına çalışmadan ise Ocak-Mart döneminde 11 bin 50 kişi yararlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan yine çalışma ağırlıklı İşgücü Uyum Programı ise hızlı başladı. 2024 sonunda devreye alınan yeni programda, ilk çeyrekte yararlanıcı sayısı 57 bin 727 kişi oldu. Program kadın ağırlıklı olarak yürütüldü ve kadın yararlanıcı sayısı bu dönemde 43 bin 330 kişi olarak belirlendi. Aktif işgücü programından yararlanmalar geçmiş yıllarda 300 binli sayılara kadar çıkmıştı. Son yıllarda ise özellikle eğitim ve istihdam garantili eğitim programlarının sayısı azaltıldı. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı olarak yürütülen programlarda ağırlık işbaşı eğitim programlarına ve toplum yararına çalışma programlarına kaydı. Her ikisi de fiili çalışmayı içeren tasarımla yürütülüyor. İşbaşı eğitim programında, katılımcı işyerinde fiilen çalışarak mesleki deneyim ve eğitim sağlıyor, bu eğitim süresi boyunca ücretleri fondan ödeniyor. Toplum yararına çalışmada ise başta eğitim kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu işyerlerinde belirli süreli olarak çalışma imkanı sağlanıyor.

Son yıllarda aktif işgücü programlarında eğitim yönlü olanların sayısı azaldı. Toplam yararlanıcılarda da azalma dikkat çekiyor. 2025 Ocak-Mart döneminde programlara katılan sayısı bir önceki yıla göre 6 bin 237 kişi artsa da genel sayı geçmiş yıllardaki yüksek sayıların çok altında bulunuyor.

İşsizlik sigortası fonu

İşsizlik Sigortası Fonu’nda mart ayı sonu itibariyle biriken tutar 402 milyar 19 milyon TL oldu. 2024 sonunda fon varlığı 358 milyar 971 milyon TL düzeyindeydi. Fon varlığının yüzde 74,71’i devlet iç borçlanma senetlerinde (tahvil) yüzde 24,75’i mevduatta tutuluyor. Yüzde 0,54’ü ise Takasbank’ta borç verme işlemlerinde tutuluyor. Fonun Takasbank’ta verdiği borç 2 milyar 181 milyon TL düzeyinde. İşsizlik sigortasından ödeme almaya devam eden kişi sayısı ise Mart ayı itibariyle 473 bin 626 kişi olarak belirlendi. Bir önceki ayda kişi sayısı 487 bin 619 kişi düzeyindeydi.