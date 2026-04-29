Akyapı, Kayseri'de Hava Kargo Merkezi açmaya hazırlanıyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Akyapı Lojistik, Akyapı Air ve Akyapı Vagon olmak üzere üç markayı bünyesinde barındıran Akyapı Şirketler Grubu, 35 yıllık bir aile şirketi. Türkiye’de demiryolu lojistiği alanında, küresel armatörlerle çalışan en yüksek operasyon hacmine sahip şirket konumunda bulunan Akyapı Lojistik, blok tren taşımacılığı, uluslararası demiryolu taşımaları, dryport işletmeciliği, antrepo, geçici depolama, havalimanı kargo terminal işletmeciliği, serbest depo hizmetleri ve lojistik bilişim hizmetleri veriyor. 150 bin metrekare üzerine planlanmış intermodal terminale sahip. İçeride 5,5 km’lik demiryolu iltisak hattı, 17 bin metrekare kapalı antrepo ile 11 bin palet depolama kapasitesine sahip raf sistemi, 4 bin metrekare kapalı serbest depo, 20 bin metrekare içerisinde kurulu, 7 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan Gümrüklü Geçici Depolama Alanı, 65 bin metrekare konteyner stok sahası ve 20 bin metrekare dökme yük terminali var. Akyapı Air Cargo, küçük gramajlı kargolardan büyük tonajlı yüklemelere kadar tüm gönderileri taşıyor. Akyapı Vagon ise Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından ECM sertifikalı, lokomotif ve vagonların revizyon, bakım ve onarım süreçlerinin yanı sıra yedek parça üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Akyapı Şirketler Grubu Genel Müdürü Arda Aksoy, Akyapı Lojistik’in yeşil lojistik belgesine sahip olduğunu ve iki senedir sürdürülebilirlik raporu yayınladığını belirtti. “Karbon emisyonlarımızı ölçülebilir ve doğrulanabilir şekilde azaltan yapı oluşturduk. Uluslararası standartlara uygun karbon kredisi üretme ve karbon piyasalarında değer yaratma potansiyeline sahip bir konuma ulaştık” diyen Arda Aksoy, orta ve uzun vadeli hedefleri ile devreye aldıkları yeni yatırımla ilgili de bilgiler verdi.

“Hava kargo sektörüne yönelik depolama altyapısına yatırım yapacağız”

2026’da dijitalleşme ve kurumsallaşmaya daha fazla odaklandıklarını ve 2026’yı 2025’e göre çift haneli büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Aksoy, “Uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Akyapı Vagon, ECM kapsamındaki faaliyetlerinde kapasite artışına giderek yeni makine yatırımlarıyla üretim altyapısını güçlendirecek ve vagon revizyon süreçlerini hızlandıracak. Ayrıca ürettiğimiz parçalardan bazılarında ticarileşme sürecini tamamlayıp ihracat yapacağız. Akyapı Air Cargo ise IATA belgesi ile devam eden sorumlulukları kapsamında müşteri portföyünü genişleterek hızlı, erişilebilir ve ekonomik hava kargo çözümleri sunmaya devam edecek. Hava kargo sektörüne yönelik depolama altyapısı kurmak üzere yeni inşaat yatırımları planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk intermodal terminali olarak 2022’de devreye aldıkları yatırım ile liman olmayan kentlerde kurgulanan Dryport statüsünü Kayseri’ye kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Aksoy, “Yakın zamanda devreye alacağımız Kayseri Havalimanı Kargo Terminali yatırımımız var. Bu yatırım için Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden kiraladığımız terminal binasında bir senedir sertifikasyonlar, eğitimler, inşaat, ruhsat izinleri ve benzeri süreçleri tamamladık. Açılışını kısa sürede duyuracağız. Burada şehrimiz için ortaya konan Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi olma vizyonu önümüzdeki ilk hedef. Bu vizyon ile hareket ederek Anadolu’daki sanayiciler ve ticaret erbapları için gümrüklü ve gümrüksüz hava kargo hizmetlerini daha ulaşılabilir, şeffaf ve ekonomik hale getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Akyapı, birinci neslin vizyoner bakış açısı, ikinci neslin dinamizmi ile büyüyor

1984 yılında inşaat, hafriyat ve müteahhitlik hizmetleri ile iş hayatına başlayan Akyapı, 1990’lı yılların başında ise Anadolu’nun farklı şehirlerinde çimento, klinker ve kömür boşaltma ile nakliye operasyonlarına yöneldi. 1992 yılında T.C.D.D. ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kayseri’de vagon yükleme ve boşaltma hizmetlerine odaklandı ve bu adımla demiryolu lojistiğinde uzmanlaşma sürecini başlattı. Birinci nesil kurucuların vizyoner bakış açısıyla ortaya çıkan “Tırların üzerinde taşınan bu renkli kutuların sahibi kim? Demiryolu ile taşınabilir mi?” sorusunun, şirketin konteyner taşımacılığına yönelmesinin başlangıcı olduğunu paylaşan Arda Aksoy, “Bu merak ve araştırma, Akyapı’yı konteyner lojistiği alanında öncü bir konuma taşıdı. Türkiye’de tren ile konteyner taşımacılığı yapan ilk firma olarak sektörde lider bir rol üstlendik” dedi.

Akyapı, 2000 yılında uçtan uca entegre lojistik çözümleri sunmaya başladı. İkinci neslin yönetime katılmasıyla birlikte bu vizyon daha güç kazandı. Şirket, sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşma odağıyla yeni yatırımlarını hayata geçirdi. 2020 yılında Türkiye’nin ilk ve öncü intermodal terminali devreye alındı. Yatırımları, demiryolu bakım ve mühendislik alanında Akyapı Vagon AŞ, hava kargo taşımacılığı alanında ise Akyapı Air Cargo takip etti. Ayrıca havacılık sektöründeki hızlı gelişim öngörülerek Havalimanı Kargo Terminali yatırımı gerçekleştirildi. Akyapı; lojistik, demiryolu mühendisliği ve hava kargo alanlarında entegre hizmet sunan güçlü bir grup yapısına ulaştı.

Kayseri İskenderun ve Kayseri – Mersin hattının Yenice sonrası kısımlarının altyapı çalışmasından dolayı kapalı olduğunu belirten Arda Aksoy, “Güney limanlarına olan demiryolu bağlantımızın kopuk olması bizleri son derece üzüyor. Yenice – Mersin hat kesiminin 21 Nisan 2024 yılında iki yıllığına kapatılmış olması sonucunda yaşanan fiyat artışı sanayicilerimizin omzuna yüklendi. Bu hattın söz verildiği gibi iki yıl sonra 21 Nisan 2026’da açılması beklenirken, açılmayacağına dair bilgi gelmesi ile son derece üzüldük. 2025 yılında Yenice-Mersin arası demiryolunun kapalı olmasından dolayı oluşan ilave maliyet 780 milyon Türk Lirası. Bu maliyet maalesef sanayicimiz tarafından ödendi. Bu konunun acilen çözüme kavuşturulması, yolun yük taşımacılığına açılması ve ilave maliyetlerin önlenmesi gerekiyor” diye konuştu.