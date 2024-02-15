Alaattin Aktaş'tan bozulan fiyatlama davranışına 'asansör' örneği: Tabii ki yolları ayırdık

Ekonomist Alaattin Aktaş, X (Twitter) hesabı üzerinden fiyatlama davranışındaki bozulmayı somut şekilde ortaya koyan bir örneği takipçileriyle paylaştı.

Ekonomi Gazetesi yazarı Aktaş, yaşadığı apartmandaki asansörün aylık bakım masrafının geçen yıla göre beş kat arttığını belirterek, sonuç olarak asansör firmasıyla “yolları ayırdıklarını” ifade etti.

Alaattin Aktaş’ın “Fiyatlama davranışları hiç bu kadar bozulmamıştı dediğimde abarttığımı düşünenler çıkıyor” diyerek verdiği örnek şöyle:

* Apartmanımızın üç kişilik küçücük hidrolik asansörünün aylık bakımını yapan firma, bu yıl geçen yıla göre tam 5 kat ücret talep etti. Tabii ki yolları ayırdık…