Alacaklılar dikkat: 3 şirket için iflas kararı

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İflas kararlarıyla birlikte şirketlerin çalışanları, tedarikçileri ve diğer alacaklıları açısından yeni bir hukuki süreç başlıyor. Alacakların tahsili ise uzun süren yasal işlemleri beraberinde getirebiliyor.

Konkordato süreci iflasla sonuçlanabiliyor

Borçlarını ödemekte zorlanan şirketler, konkordato yoluyla mali yapılarını düzeltmeye ve faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Ancak konkordato sürecinin başarıyla tamamlanamaması durumunda şirketler hakkında iflas kararı verilebiliyor. Bu aşamadan sonra şirketin mal varlıklarının tasfiyesi ve alacaklıların haklarının belirlenmesine yönelik hukuki süreç başlıyor.

Kuşçu Seyahat hakkında iflas kararı

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat olarak faaliyet gösteren Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi hakkında iflas kararı verdi.

Şirket; yurt içi ve yurt dışı gezi turları, uçak bileti satışı, transfer hizmetleri, personel taşımacılığı ve öğrenci servisi gibi alanlarda hizmet veriyordu.

NTV'de yer alan habere göre firmanın hizmet verdiği müşteriler arasında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin de bulunduğu belirtildi.

Ermetal Çelik Yapı hakkında da iflas kararı

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bu kez de Ermetal Çelik Yapı hakkında iflas kararı verdi.

İstanbul'daki ilaç şirketi de iflas etti

İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi ise Kartal'da faaliyet gösteren Derix İlaç Ecza Deposu hakkında iflas kararı açıkladı.

Mahkeme kararıyla birlikte şirketin iflas süreci resmen başlamış oldu.

Alacaklıları uzun bir hukuk süreci bekliyor

İflas kararlarının ardından çalışanların ücret ve diğer işçilik alacakları ile şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşların haklarının tahsili için yasal süreç devreye giriyor.

Alacakların hangi sırayla ve ne ölçüde tahsil edileceği, şirketin mevcut mal varlığı ve iflas masasındaki işlemler kapsamında yürütülecek hukuki süreç sonucunda belirlenecek.