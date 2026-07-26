Alaçam’a sanayi müjdesi: OSB süreci kesinleşti

Alaçam’da Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında Alaçam Organize Sanayi Bölgesi, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı olarak kesinleştirildi. Kararla birlikte Alaçam’da sanayi yatırımlarının önünü açacak süreçte kritik bir aşama tamamlanmış oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, göreve geldikleri günden bu yana Alaçam Organize Sanayi Bölgesi sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Kocabaş, “Bafra TSO olarak öncelikli çalışma başlıklarımız arasında yer alan ve ilçelerimizin ekonomik geleceği açısından stratejik öneme sahip Alaçam Organize Sanayi Bölgesi sürecini yakından takip ettik. Bu süreçte ilgili kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve bakanlık düzeyinde sürekli temas halinde olarak gerekli girişimleri gerçekleştirdik ve sağlıklı şekilde ilerlemesi için gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

Bölge ekonomik geleceği açısından önemli yatırım

Sürecin tamamlanmasının bölge adına tarihi bir gelişme olduğunu vurgulayan Kocabaş, “Yapılan bu çok yönlü girişimler, istişareler ve takip mekanizması neticesinde, yalnızca bir idari sürecin tamamlanmasından öte, bölgemizin ekonomik geleceği açısından tarihi nitelik taşıyan, son derece önemli ve sevindirici bir sonuca ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Gençler, memleketlerinde çalışma imkânı bulacak

Alaçam Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca Alaçam’a değil tüm bölgeye katkı sağlayacağını ifade eden Kocabaş, “Alaçam Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesi, yalnızca Alaçam'ın değil, bölgemizin de ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni sanayi alanlarıyla birlikte yatırımcılarımız için cazip bir üretim ortamı oluşacak, yeni fabrikaların kurulmasıyla istihdam artacak, gençlerimiz kendi memleketlerinde çalışma imkânı bulacak ve bölgemizin üretim kapasitesi daha da güçlenecektir. Tarım ve sanayinin birlikte gelişeceği bu süreç, ilçelerimizin ekonomik geleceğine önemli değer katacaktır” dedi.

Bölgemize yatırım, üretim ve istihdam kazandıracak

Yatırımın Alaçam'a, Bafra'ya ve tüm bölgeye hayırlı olmasını dileyen Kocabaş, Bölgenin ülkemize uzun yıllar katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemize yatırım, üretim ve istihdam kazandıracak her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Alaçam Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa sürede yatırımcılarla buluşmasını ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sürece katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, alınan kararın bölgenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Kocabaş şöyle konuştu:

“Öncelikle bölgemizin ekonomik kalkınmasına her zaman güçlü destek veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Milletvekilimiz Dr. Mehmet Muş'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Valimiz Orhan Tavlı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, ilçe kaymakamımıza, belediyemize ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Gösterdikleri destek ve katkılar sayesinde bölgemiz için önemli bir yatırımın daha önü açılmıştır”