Alanya'daki bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak
Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki Dim Barajı Sulama İnşaatı İşinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.
AA
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Alanya'daki bazı taşınmazların Dim Barajı sulama inşaatı işi için acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Alanya 2. Merhale Projesi kapsamındaki "Dim Barajı Sulama İnşaatı İşi"nin yapımı kapsamında haritada güzergah ve alanları belirtilen taşınmazların, DSİ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.