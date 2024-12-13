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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibe etti

Kırsal kesimde yaşayan üreticilere arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine destek vermek amacıyla arı kovanı hibelerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibe etti
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce diğer ilçelerde gerçekleştirilen arı kovanı hibe desteğini bu kez Alanyalı bal üreticilerine yaptı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından önce talepte bulunan ve belgesi bulunan 80 bal üreticisine toplam 160 arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Belge ile başvurana destek

Kovan hibesi hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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