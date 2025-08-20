Alarko Holding'in devasa zararı ortaya çıktı: KAP'a bildirdi

Alarko Holding'in KAP'a yaptığı son açıklama, şirketin zorlu mali tablolarını gözler önüne serdi. Yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar TL zarar açıklayan şirket, ikinci çeyrekte de bu olumsuz seyri sürdürdü. Nisan-Haziran döneminde kaydedilen 792,6 milyon TL'lik ek zarar, holdingin ilk altı aylık dönemdeki toplam zararını 3,2 milyar TL'ye taşıdı.

İkinci çeyrekte 204,4 milyon TL zarar

ForInvest Haber’in anketinde şirketin ikinci çeyrekte 204,4 milyon TL zarar açıklayacağı tahmin ediliyordu. Fakat ortaya çıkan veriler, beklentilerin oldukça üzerinde oldu.

İlk altı ayında ciddi düşüş yaşadı

Alarko Holding’in satış gelirleri de yılın ilk altı ayında ciddi düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yılın (2024) aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 3,6 milyar TL’ye düşen satış gelirleri, şirketin brüt karını -159,3 milyon TL’ye, esas faaliyet kârını -556,9 milyon TL’ye ve FAVÖK’ünü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) -668,2 milyon TL’ye taşıdı.

İkinci çeyrekte net borç yükseldi

Finansal tablolarda göze batan bir diğer olay ise şirketin net borç seviyesindeki yükseliş oldu. İkinci çeyrekte net borç, bir önceki çeyreğe kıyasla % 92 artış göstererek 8,2 milyar TL’ye çıktı. Özkaynaklar ise yüzde 5 gerileyerek 64,4 milyar TL’ye indi.