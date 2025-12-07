Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci tamamlandı

  1. Ekonomim
Albaraka Portföy’ün Manibux’u alma süreci resmen tamamlandı. Albaraka’ya ait Insha adlı fon, Manibux’un kontrolünü devraldı.

Son aylarda yaptığı yatırımlarla öne çıkan, Temmuz ayında da Doğan Holding’in iştiraki Öncü Girişim’den sağlık şirketini bünyesine katan Albaraka Portföy, Manibux Bilişim’in çoğunluk hissesini devraldı.

Resmi onayları alan Albaraka, bu satışı bünyesinde bulunan İnsha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yaptı.

Çocuklara harçlık dersi veriyor

2016 yılında psikolojik danışman Canan Akmanoğlu Bayrak tarafından kurulan Manibux, anne, baba ve çocukların dijitalleşen para dünyasında güvenli harçlık verme, biriktirme ve harcama ihtiyaçlarından yola çıkarak kurulmuş bir aile harçlık sistemi olarak biliniyor.

Mustafa Sandal da yatırım yapmıştı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, mobil uygulama ve ön ödemeli karttan oluşan Manibux, Türkiye’deki Edu-Fintech alanında ilk örneklerden biri.

2017 yılında ilk önemli yatırım turunu yapan Manibux’un değerlemesi ise o dönem 2 milyon dolar olarak belirlenmişti. Yatırım yapanlar arasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal da bulunuyordu.

