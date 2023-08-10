Albaraka Türk’ün ilk yarı net kârı 1,5 milyar TL

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2023'ün ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek paylaştı. Aktif büyüklüğü 189,7 milyar TL’ye ulaşan Albaraka Türk, 99,5 milyar TL’lik nakdi kredi portföyüyle geçen yıl sonuna göre nakdi kredi portföyünü yüzde 32 artırarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürdü. Yılın ilk altı ayında 3,1 milyar TL net kâr payı geliri elde eden banka, önceki yılın aynı dönemine göre net kâr payı gelirini yüzde 41 artırmış oldu.

Albaraka Türk’ün kaynak yapısında 137,6 milyar TL’ye ulaşan toplanan fonların payı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Şubatta temin edilen 100 milyon dolarlık katkı sermayenin pozitif etkisine ek olarak, bankanın kâr üretim kapasitesinin artmasıyla öz kaynak yapısı güçlenmeyi sürdürdü.

Sermaye Yeterlilik Oranı 30 Haziran itibarıyla yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

2022 sonunda yüzde 1,94 olan takipteki alacaklar oranı (NPL) Haziran 2023 itibarıyla yüzde 1,37 olarak gerçekleşti. Banka, 2022'de uyguladığı aktif kalitesinin güçlendirilmesine yönelik politikalarını bu yıl da sürdürmeye devam ediyor. Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı 2022 sonunda yüzde 88 iken Haziran 2023 itibarıyla yüzde 95’e yükseldi.

"Sürdürülebilir gelir artışı ve güçlü finansal yapımızla büyümeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, aktif kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir kârlılık ile sermaye yapısının güçlendirilmesine dair atılan adımların meyvelerini almaya başladıklarını; 2023'ün ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışla 1,493 milyar TL net kâr elde ettiklerini bildirdi.

Net kâr artışında sağlanan bu önemli gelişmenin ve tüm gelir kalemlerinde sağlanan başarının yanı sıra operasyonel süreçlerin yürütülmesinde sağlanan verimlilik artışının da önemli katkıları olduğunu aktaran Temsah, Türk lirası katılım fonlarını 2022 sonuna göre yaklaşık yüzde 37 artırdıklarını, liralaşma stratejini başarıyla uyguladıklarını belirtti.

Temsah, bilanço güçlendirme faaliyetleriyle beraber 2022'de ciddi düşüş kaydederek yüzde 1,94 olarak gerçekleşen takipteki alacaklar oranının 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde1,37’ye gerilediğini belirterek, "Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranını yüzde 94,9’a yükselttik. Serbest karşılık tutarını da 2,5 milyar TL’ye çıkardık.

Finansal stratejimizi sağlam temeller üzerine kurarak sürdürülebilir gelir artışı ve güçlü finansal yapımızla büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijital ve sürdürülebilir geleceğe öncülük eden bir banka olmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Kur Korumalı TL Katılma Hesapları uygulamasını başarılı bir şekilde yürütmeye devam ettiklerini belirten Temsah, "2023 yılının ilk yarısında TL kredileri 2022 yıl sonuna göre yüzde 46 büyüttük. Son 3 ayda ise büyümede yüzde 20 artış kaydettik.

Güçlü bilanço yapımız ve çözüm odaklı bankacılık yaklaşımımızla en iyi müşteri deneyimini sağlayarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Güvenilir, yenilikçi ve çözüm odaklı bankacılık vizyonumuzla, dijital ve sürdürülebilir geleceğe öncülük eden bir banka olmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.