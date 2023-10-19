Aldatıcı reklamlara 76 milyon lira ceza

ANKARA (EKONOMİ)- Reklam Kurulu, Ekim ayı toplantısında gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlar yanı sıra ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara toplamda 11 milyon 693 bin lira idari para cezası uyguladı. Kurulun yılbaşından bu yana uyguladığı toplam ceza miktarı ise 75 milyon 835 bin liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tüketicileri aldatan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil bir çok idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Buna göre Ekim ayı toplantısında 139 dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken, bunlara durdurma dahil toplam 11 milyon 693 bin lira idari para cezası verildi.

Ocak-Ekim döneminde ise 1.662 dosyanın 1470’inde aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilerek 75 milyon 835 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyadaki medyum, büyü, fal tanıtımlarına durdurma

Açıklamada, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum/büyü/fal tanıtımlarının da durdurulduğu bilgisi verildi.

Bebek Suyu ismiyle satış için yasal izin yok

Çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların ‘Bebek Suyu’ adı altında bebeklerin kemik gelişimine katkı sağlayacağı gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edildi.

‘Bebek Suyu’ ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı için Reklam Kurulu, bu tür tanıtımların tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verdi.

Gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara idari para cezası verildi

Reklam Kurulu, tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artış ile tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiği tespit edildi ve bu kapsamda 2 dosyala idari para cezası ve durdurma cezası uygulandı.