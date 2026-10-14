Ali Ağaoğlu’ndan faiz mesajı: Merkez Bankası’nın faiz indirimi için yeri var

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Finansal Danışman Ali Ağaoğlu, Bloomberg HT yayınında Türkiye ekonomisindeki faiz politikası, enflasyonla mücadele ve mevduat stopajına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi için hâlâ hareket alanı olduğunu belirten Ağaoğlu, mevcut tartışmaların yalnızca politika faizindeki olası düşüşlere odaklanmasını eleştirdi.

Faiz indirimlerinin mevduat stopajıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, tasarruf sahiplerinin eline geçen net getirinin para politikasının etkinliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Merkez Bankası’nın faiz indirimi için hâlâ yeri var”

Faiz politikasına ilişkin tartışmaların nominal faiz oranları üzerinden yürütülmesini eleştiren Ağaoğlu, para politikasının etkinliğinin değerlendirilmesinde tasarrufçunun elde ettiği net getirinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Ağaoğlu, faiz indirimine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Biz tartışmayı biraz yanlış yerden yapıyoruz. Biz diyoruz ki 37, 35’e veya 36’ya, 35,5’e düşer mi? Burada gerçekten para politikasının etkin olabilmesi için, ben bunu ısrarla söylemiştim geçtiğimiz yıl, 15’ten 17,5’e çıktığında stopajı değil, çıkartmak; ben daha indirilmesi gerekiyor derken yükselttik.”

Mevcut para politikası tartışmalarının yalnızca nominal faiz üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, asıl meselenin uygulanan faiz politikasının enflasyonla mücadeleyi ne ölçüde desteklediği olduğunu dile getirdi.

“Stopajın da inmesi gerektiğini düşünüyorum”

Ağaoğlu, mevduat faizlerinden alınan stopajın tasarruf sahiplerinin net getirisini azalttığını belirterek, faiz indiriminin yanı sıra stopaj oranlarının da düşürülmesi gerektiğini savundu.

Para politikasının etkisinin yalnızca politika faiziyle ölçülemeyeceğini ifade eden Ağaoğlu, stopaj oranındaki artışın tasarruf sahibinin eline geçen getiriyi azalttığını ve böylece talebi baskılama mekanizmasını zayıflatabildiğini söyledi.

Ağaoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda tartıştığımız konu, para politikasındaki faiz yeterince sıkı mı veya enflasyon dezenflasyonu destekliyor mu?”

Faiz ve stopajın birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Ben faizi indirmenin yanı sıra stopajın da inmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu, maliye politikası tarafından gelen bir destek olacak buraya” dedi.

“Tasarrufçunun elde ettiği şey…”

Faiz indiriminin tasarruf sahipleri üzerindeki etkisinin, stopaj düzenlemesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, net mevduat getirisinin tasarruf kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti.

Ağaoğlu, faiz ve stopajın birlikte düşürülmesinin tasarrufçunun eline geçen net getiriyi destekleyebileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Hayır, tasarrufçunun elde ettiği şey… Faizi indirin, stopajı indirdiğiniz zaman tasarrufçu etkisi daha fazla olacak. Daha fazla tasarruf edecekler.”

Ağaoğlu’nun değerlendirmesine göre, faiz politikasının tasarruf ve tüketim üzerindeki etkisini anlayabilmek için nominal oranların yanı sıra vergi kesintileri sonrasında oluşan net getirinin de dikkate alınması gerekiyor.

“Merkez Bankası’nın işi zor”

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’nın sorumluluğunun tek başına para politikasıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, maliye politikasının da sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Bazı ekonomistlerin para politikası ve kur politikası üzerindeki değerlendirmelerine değinen Ağaoğlu, reel sektörün bu konulardaki eleştirilerinde haklılık payı bulunabileceğini, ancak maliye politikasının da analizlere dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Ağaoğlu, “İşi zor Merkez Bankası’nın. Yani bazı ekonomist arkadaşlarımız da fazlasıyla Merkez Bankası para politikası ve kur politikasına yükleniyorlar. Reel sektörün buna yüklenmesinde haklılık payı var ama ekonomistlerin maliye politikası tarafından da bakmaları gerektiğini ısrarla söylüyorum ben” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, değerlendirmesinde önemli miktarda paranın bazı yerlerde kaybedilmiş ya da bloke kalmış olabileceğine de değindi. Söz konusu kaynakların servet etkisi yaratabileceğini belirten Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın bu fonları yakından takip etmesinin nedenlerinden birinin de bu olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Ağaoğlu, “Burada önemli miktarda paralar bir yerlerde ya kaybedildi ya bloke kaldı. Bunların hepsi işte, eşte, böyle bir servet etkisi yaratacak. Bu Merkez Bankası’nın içine girer miydi sorunun devamı, bence gelirdi” dedi.

Merkez Bankası’nın söz konusu fonları yakından izlemesine de değinen Ağaoğlu, “Şu anda Merkez Bankası’nın bu fonlarla bu kadar yakından izlemesinin önemli sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.