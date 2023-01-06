Alibaba Grup Başkanı Evans’tan Türkiye’de üst düzey temaslar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile yatırım fırsatlarını ele aldıklarını söyledi.

Bakan Nebati, paylaşımında “Çin'in ve dünyanın en önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile ülkemizdeki yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile de görüşmüştü

Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşmüştü.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi olarak gördüklerini, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba'nın Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Evans ise Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Oktay'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da ise lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini belirtti.

Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerini bildiren Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.

Alibaba, 2018 yılında 728 milyon dolarlık yatırımla Trendyol’un yaklaşık yüzde 75’ini bünyesine katmıştı. Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan sermaye artırımlarının ardından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 350 milyon dolarlık sermaye artımı ile şirketteki payını yüzde 86,5’e kadar çıkarmıştı.