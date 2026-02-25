Alibaba’da Kayseri’ye özel Türk mağazası açıldı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, projenin detaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kayseri firmaları için oluşturduğumuz bu dijital mağaza ile şehrimizin üretim gücünü tek çatı altında küresel alıcılarla buluşturduk. Amacımız sadece bir vitrin oluşturmak değil, firmalarımızın uluslararası pazarlarda sürdürülebilir şekilde yer almasını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktı. Bu doğrultuda lojistik ve ödeme sistemlerine kadar geniş kapsamlı bir destek mekanizmasını devreye aldık” dedi.

Proje kapsamında Kayseri’den 20 firmanın Alibaba.com üzerinde aktif olarak yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “İlk dönem sonuçları ise doğru bir model oluşturduğumuzu net şekilde gösteriyor. Kısa sürede 2 milyon görüntülenmeye, 28 bin tıklamaya ulaştık. 108 farklı ülkede görünürlük sağladık, 4 bin 678 potansiyel müşteriyle temas kurduk ve 57 e-ihracat siparişi gerçekleştirdik. Bununla birlikte Uganda, Fas, Fransa ve Nijerya’dan gelen alıcı heyetleri Kayseri’de ağırlayarak firmalarımızla doğrudan temas kurmalarını sağladık. Bu ziyaretler, dijital temasın fiziki ticarete dönüşmesi açısından son derece kıymetli oldu” diye konuştu.