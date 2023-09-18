Alibaba’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Evans, açıklamaya göre, "Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu" ifade etti. Yatırımın gerçekleşeceği dönem belirtilmedi.

Alibaba 2018 yılında Trendyol’a yatırım yapma kararı almıştı. Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre Çinli e-ticaret devinin mevcut payı yüzde 76,1 seviyesinde bulunuyor.