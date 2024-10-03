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Alıçta hasat başladı! Kilosu dudak uçuklatıyor

Mersin'in Mut ilçesinde alıç hasadı başladı. Üretici Serdar Çetin, kilosu 250 TL olan alıcın fiyatının, marketlerde 350 liraya kadar çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
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Alıçta hasat başladı! Kilosu dudak uçuklatıyor
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Mut ilçesine bağlı Bağcağız Mahallesi’nde üretici Serdar Çetin, 5 yıl önce 22 dönüm alanda yabani alıçları aşılayarak, 850 ağacın yer aldığı bir alıç bahçesi kurdu. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen alıcın hasadı bahçede başladı.

"Alıcı, ilerleyen süreçte yurt dışına göndermek istiyoruz"

Bahçe sahibi Serdar Çetin, yurt içine pazarlama yaptıklarını, ileriki yıllarda ürünlerini yurt dışına da pazarlamak istediklerini söyledi. Çetin, “5 sene önce dikmiş olduğumuz alıcın hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 22 dönüm arazimizde 850 alıç ağacı bulunmakta. Ağaç başına ortalama 1 ila 2 kilo meyve hasadını gerçekleştiriyoruz. Alıç ağacı bünyesi gereği susuzluğa ve soğuğa dayanıklı bir ağaç. Alıçların desteklenmesi konusunda Mut halkımızı teşvik etmek istiyoruz. Hem de ülke genelinde üretimin artmasını istiyoruz. Biz bu alıcı şu anda Mut halkına tanıtmayı, ayrıca yerel pazara, yurt içi pazara sunmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte yurt dışına da göndermek istiyoruz. Ürünü işlemek istiyoruz" dedi.

"Alıcın fiyatı marketlerde 350 liraya kadar çıkıyor"

Alıcın fiyatının kilo başına ortalama 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirten Çetin, "Marketlerde ise 350 liraya kadar fiyatlara çıkıyor" diye konuştu.

Mut Ziraat Oda Başkanı Muharrem Yılmaz ise “İlçemiz Bağcağız Mahallesi Karaağaç mevkiinde üreticimiz Serdar Çetin alıç hasadı yaptı. Alıç şehrimiz için ilçemiz için çok önemli bir meyvedir. İlçede bu kadar büyük bir alıç bahçesi yoktur. Alıcın faydalarını günümüzde kanserde, diyabette, yüksek tansiyonda görmek mümkün” dedi.

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