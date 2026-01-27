Alım gücü alarm veriyor: 200 TL dolar karşısında pula döndü

2009’da tedavüle çıkan 200 TL’nin uğradığı sert değer kaybı, vatandaşın alım gücündeki erimeyi çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. O yıl dolar 1,52 TL seviyesindeydi; 200 lira yaklaşık 131 dolara karşılık geliyordu. Bugün ise 131 doların TL karşılığı 5.672 liraya ulaşmış durumda.

Türk ekonomisi krizden krize savrulurken, TL döviz kurları karşısında ciddi bir aşınma yaşadı. Doların 43,3 TL’den işlem gördüğü mevcut tabloda, 200 lira yalnızca 4,6 dolar ediyor. Kayıp sadece dolar cephesinde de değil. 2009’da euro 2,13 TL seviyesindeydi ve 200 lira 93,8 euroya denk geliyordu. Bugün euro 51,43 TL’ye yükselmişken, en büyük banknotumuzun karşılığı sadece 3,8 euroya gerilemiş durumda.

Ortaya çıkan bu tablo, 200 TL’nin yıllar içinde nasıl eridiğini ve alım gücündeki dramatik düşüşü net biçimde gözler önüne seriyor.

Nakit para artık valizle taşınıyor

TL’nin hızla değer yitirmesine karşın yeni banknotların tedavüle çıkarılmaması nakit alışverişe de ağır bir darbe vurdu. Para piyasası uzmanları en büyük sıkıntının oto galerilerde ve tapu dairelerinde yaşandığına dikkat çekerek nakit paranın artık valizle taşındığını belirtiyor. Nitekim 1 milyon liralık bir ödeme için 5 bin adet 200 lira taşımanız gerekiyor.

200 lira ile 2009’da 73.5 litre benzin alınabilirken, şimdi sadece 3.6 litre alınabiliyor

Öte yandan liradaki kayıp vatandaşının sofrasını eritti. Temel gıda ürünlerinin fiyatları, 2009’dan 2026’a kadar katlanarak yükseldi. Nefes'in haberine göre 2009’da 200 liraya satın alabildiğimiz bir ürün sepetini alabilmek için Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına göre bugün 4.367 lira harcamamız gerekiyor. Örneğin 2009’da kilogramı 16 TL olan dana etinin fiyatı 2026’da 865 TL’ye, 4.43 TL olan tavuk etinin kilogram fiyatı 113 TL’ye, beyaz peynirin kilogram fiyatı 11 TL’den 339 TL’ye ulaştı. 200 lira tedavüle çıktığında benzinin litre fiyatı 2.72 lira iken, bugün 55.15 liraya ulaştı. 200 lira ile 2009’da 73.5 litre benzin alınabilirken, şimdi sadece 3.6 litre alabiliyoruz.

200 lira ile sadece yarım hamburger alabiliyoruz

Enflasyonla gıda fiyatları kontrolden çıktı. Bugün en çok tartışılan konuların başında menü fiyatları geliyor. Hesabı ödemek için destelerle 200 TL taşımak gerekiyor. Big Mac Menü hesabı da bunun çarpıcı bir örneği. 2009’da 200 TL tedavüle çıktığında Big Mac Menü’nün fiyatı 8.50 liraydı. En büyük banknotumuzla 23.5 adet hamburger almak mümkündü. Bugün itibarıyla restoranda Big Mac Menü’nün fiyatı 400 lirayı buluyor. 200 lira ile ise sadece yarım hamburger alabiliyoruz. 23.5 adet hamburger almak için bugün 9.400 lira ödemek gerekiyor. Nakit ödeme için 47 adet 200 TL banknot gerekiyor.