Alım gücü düştü, ihtiyaç kredisi yükseldi: 10 yılda borçlanma 12 kat arttı

Enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşın alım gücünü düşürürken hayallerini de küçülttü. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) son 10 yıllık kredi verilerini karşılaştırmalı olarak inceleyerek durumu gündeme taşıdı. Gürer, 2024 yılında kullanılan toplam tüketici kredisi tutarının 1 trilyon 852 milyar liraya ulaştığını belirterek, son 10 yılda tüketici kredisi kullanımının tam 12 kat arttığına dikkat çekti.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise tüketici kredisi miktarı tüm yılları geride bırakarak yaklaşık 2 trilyon lirayı buldu. Vatandaşlar özellikle ihtiyaç kredilerine yöneldi. Gürer, yaklaşık 27 milyon kişinin borçlanarak yaşamını sürdürdüğünü vurgulayarak, “Eskiden borç çoğunlukla konut için alınırdı, şimdi faturalar için bile kredi çekiliyor” dedi. Gürer’in analizine göre, 2014 yılında her dört krediden biri konut amaçlıyken, günümüzde ihtiyaç kredileri tüm kredi türleri arasında açık ara öne geçti.

"Vatandaş borçlanarak masrafını, kirasını, faturasını ödüyor"

Gürer, “2014’te vatandaş borçlanarak bir dikili ağacı oluyordu şimdi aynı borçla mutfak masrafını, kirasını, faturasını ödüyor” dedi. 2024 yılında konut, taşıt ve ihtiyaçlar için kullanılan tüketici kredisi 1 trilyon 852 milyar lirayken bu yıl, ilk dokuz ayda kullanılan toplam tüketici kredisi geçen yılı solladı. 2025’in ilk üç çeyreğinde vatandaşın kullandığı tüketici kredisi tutarı 1 trilyon 994 milyar 394 milyona ulaştı. Bu yılın ilk dokuz ayında; 1 trilyon 772 milyar 285 milyon lira ihtiyaç kredisi, 181 milyar 894 milyon lira konut kredisi ve 39 milyar 965 milyon lira taşıt kredisi çekildi.

"7’den 70’e vatandaşlarımız borçla yaşıyor”

2014’te 18-25 yaş aralığında 964 bin 678 kişi krediye yönelirken 10 yıl sonra, 2 milyon 866 bin 239 genç kredi kullandı. Fethi Gürer, “Gençler bir sonraki ay alacakları maaşı kredilerle, kredi kartlarıyla ipotek altına alır duruma geldi. Emekli maaşıyla geçinemeyen, torununa harçlık veremeyen dede çareyi bankadan kredi çekmekte buluyor. 7’den 70’e vatandaşlarımız borçla yaşıyor” ifadelerini kullandı.

"2024’e tüketici kredisi kullanımının 12 kat arttı"

2014’ten 2024’e tüketici kredisi kullanımının 12 kat arttığını vurgulayan Fethi Gürer, “10 yıl önce 151 milyar lira olan tüketici kredisi hacmi, 2024’te 1 trilyon 852 milyara yükseldi. 2025 verileri de bu borçlanma trendinin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Ayrıca, 2014 yılında 10 milyon 709 bin 433 kişi tüketici kredisi kullanırken, 2024’te krediye başvuran kişi sayısı 2,5 kat artarak 26 milyon 818 bin 491’e ulaştı.