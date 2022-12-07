Alışveriş turizminde patlama!

Yener KARADENİZ

Bu yılın 9 ayında Türkiye’ye sadece alışveriş amacı ile gelen turist sayısı 1 milyon 686 bin kişiye ulaşırken söz konusu turistlerin giyim ürünü ve ayakkabıya harcadıkları tutar da 4 milyar 502 milyon dolara ulaştı. Yıl sonunda turist sayısının 2 milyona, giyim ve ayakkabı harcama tutarının ise 6 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm verileri bu yıl perakende sektörüne can suyu olan turist harcamasına ilişkin önemli rakamları barındırıyor. Enfl asyonist baskı ve düşen alım gücü nedeniyle yerli harcama oranının geçmiş yıllara oranla düşük kaldığı perakende sektöründe turist harcama oranı ise yaz aylarında yerli markalarda yüzde 40’lara çıkmış, yabancı markalarda ise bu oran çok daha yüksek seviyelere ulaşmıştı.

Yıl sonunda 2 milyonu aşacak

TÜİK, her çeyrek açıkladığı turizm verilerinde yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarını ve bu amaç doğrultusunda yaptığı harcama tutarlarını da yine istatistiksel olarak açıklıyor. En son açıklanan 3. çeyrek turizm verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye’ye 39 milyon 390 bin turist gelirken bunun yüzde 4,2’si yani 1 milyon 686 bini Türkiye’yi alışveriş nedeniyle tercih etti. Söz konusu rakam turizmin zirve yaptığı 2019 yılının tamamında 1 milyon 691 bin kişi idi. Sektör temsilcileri, bu yılın tamamında alışveriş için gelen turist sayısının 2 milyonu aşmasını bekliyor.

Turistin payı geçen yılların iki katı

Peki turistlerin harcama tutarı nasıl bir seyir izledi? Yine TÜİK verilerine göre bu yılın 9 ayında toplam turizm geliri 35 milyar doları aştı. Bunun 4 milyar 502 milyon dolarlık kısmı ise hazır giyim ürünü ve ayakkabı alıverişinden oluştu. Yine turizmin zirve yaptığı 2019 yılında ilgili kalemlerde harcama tutarı 4 milyar 929 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Yıl sonunda bu rakamın 6 milyar doları aşması bekleniyor. Tescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati, turist alışveriş oranının yaz aylarına göre düşse de geçmiş yılların aynı dönemine göre artışın devam ettiğini söyledi. Stamati, “Turist alışveriş oranı yabancı markalarda yüzde 35’lerde. Bu oran geçen yıllarda yüzde 15-20’leri geçmezdi” dedi.

“Yeme içme harcaması 10 milyar dolara ulaştı”

Turistler yeme içmeye de hatırı sayılır oranda harcama yaptı. Özellikle sağlık turizmi için gelenlerin etkisi ile yabancıların 9 ayda yeme içmeye harcadığı tutar 5 milyar 595 milyon dolara ulaştı. Bu rakam 2019’un tamamında 6 milyar 645 milyon dolarla rekor kırmıştı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, hali hazırda söz konusu rakamın 10 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Danışma Kurulu Üyesi de olan Bingöl, “Yaz aylarında yeme içme sektöründe turistin harcama oranı belli yerlerde yüzde 80’lere çıkmış, ortalama da ise yüzde 40 seviyelerine gelmişti. Şimdi sezon bitti ancak daha fazla harcama yapan Arap turistler gelmeye başladı. Sağlık turizmi için gelen yabancılar da burada önemli etken. ABD’de 7 bin dolara yaptıracağı tedaviyi burada 3 bin dolara yaptırıyor ve aradaki 4 bin doları da yine burada perakende sektöründe harcıyor. Bunun etkisini net bir şekilde görüyoruz. Bu yıl perakende sektörünü yabancılar ayakta tuttu. Sezon bitmesine rağmen hala yabancı oranı yeme içme sektöründe geçen yılların iki katı” ifadelerini kullandı.