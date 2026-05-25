ALJ Finansman, hizmet ağını genişleterek, ilk 3'ü hedefledi

Dünya genelinde otomotiv, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Abdul Latif Jameel’in (ALJ) Türkiye’deki iştiraki ALJ Finansman’da bu yılın başında önemli bir üst yönetim değişikliği yaşandı. Türkiye otomotiv finansmanı sektörünün öncü şirketlerinden ALJ Finansman’da genel müdür vekilliği koltuğuna Hasan Mert oturdu. İcranın sorumluluğunu üstlenen Hasan Mert, gelecek ay toplanacak yönetim kurulunda genel müdür olarak atanacak.

On yılı aşkın süredir grup bünyesinde Hasan Mert. En son, 2000’den bu yana mali işler genel müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Şirketin finansal yapısının güçlendirilmesinde aktif rol oynayan, geçmiş iş deneyimleri arasında denetim ve bankacılık kariyeri de bulunan Hasan Mert, stratejik planlamada da uzmanlığa sahip. Yakın zamanda görüşme imkanı bulduğumuz Mert, bankacılık ve banka dışı finans alanlarını çok yakından takip ediyor. ALJ Finans’ta da sektöründeki gelişmelerle birlikte yeni pozisyon oluşturma planları da yapıyor.

Taşıt alımında kredi payı azaldı

Taşıt kredilerindeki mevcut kısıtlamalar nedeniyle bugün kredili satış oranları oldukça düşük seviyede. Hasan Mert’in aktardıklarına göre Toyota tarafında 100 araç satılıyorsa bunun yaklaşık 10 adedi krediyle gerçekleşiyor, geri kalan kısmı peşin satış oluyor. Oysa geçmişte kredili satış oranlarının yüzde 50-60 seviyelerinde olduğundan, kendilerinin de toplam satışların yüzde 30’unu finanse ettiğinden, yani toplam kredilerin yüzde 60-65’lik kısmını ALJ Finans’ın sağladığından bahseden Mert, “Hedefimiz, daha yüksek oranda kredili satış yapmak. Mevcut faiz seviyesi ve kredi kısıtları nedeniyle toplam hacim düşük kalıyor. Biz bunu geçiş dönemi olarak görüyoruz. Faizler ve kredi limitleri normalleştiğinde pazarın yeniden dengeleneceğini düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor.

ALJ Finans olarak yıl başında 20 milyar TL seviyesinde yeni kredi üretimi hedefl iklerinden bahseden Mert, “Mevcut faiz ortamı devam ettiği sürece yıl başındaki hedefl ere ulaşmak kolay görünmüyor. Bu nedenle beklentimizi 15-16 milyar TL bandına revize ettik” diyor. Mert’e göre finansman tarafında kendileri de dahil bulundukları sektörü etkileyen iki temel konu var; faizlerin yüksek seyretmesi ve taşıt kredilerindeki kısıtlamalar.

2025’e bakıldığında otomotiv tarafında geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon adetlik sıfır araç satışı gerçekleşmiş. 2026’nın ilk dört ayı itibarıyla da rakamlar kabaca geçen yılın aynı dönemine paralel ilerliyor. Özellikle mart ortasından itibaren otomotiv satışlarında aşağı yönlü bir trend görülüyor.

Hasan Mert, finansman yaratmada uzmanlığı bulunan şirketin performansını artırabilmek için yeni yön arayışlarını hızlandırmış. Bu konudaki düşüncelerini “Bizim için önemli başlıklardan biri otomotiv dışı finansman alanında büyümek. Elektronik, beyaz eşya, mobilya gibi alanlarda kredi çözümleri sunuyoruz ancak bunu daha ölçeklenebilir hale getirmek istiyoruz” şeklinde açıklıyor.

Finansman sektörü büyüyor

Sektörlerinde hali hazırda 26 finansman şirketi var. İlgi giderek artıyor. “Ekonomi programlarında banka dışı finansal kesimi büyütme hedefi var. Ancak sektöre girenlerin çoğu sonunda hacim nedeniyle taşıt finansmanına dönüyor. Biz büyüme tarafında son bir iki senedir biraz sektörün gerisinde kaldık ve bunu 2026’da telafi etmek istiyoruz” diyen Hasan Mert, bu yılın 4 ayında portföylerini yüzde 10 büyüterek fena bir başlangıç yapmadıklarını, karlılık tarafının büyüme ile paralel gittiğini kaydetti. Şirket yönetimi, maliyetler enfl asyonun üzerinde arttığı için farklı alanlarda da hizmet vermeyi planlıyor. Sektörlerindeki büyümenin farkında olduklarını kaydeden Mert, “Taşıt dışı finansmanın büyümesi için artık entegrasyon şart. Pazar yerleriyle, markalarla ve mobil uygulamalarla entegre çalışan bir finansman yapısı kurmak gerekiyor. White label modeller, açık bankacılık servisleri ve doğrudan dijital kredi ekranları bu stratejinin temel parçaları olacak. Bizim hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz segmentte önce ilk 5’e, ardından ilk 3’e girmek. Bu doğrultuda özellikle embedded finance, açık bankacılık ve entegre finans çözümleri tarafına yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

Dijital altyapımıza yatırım yapıyoruz

ALJ Finansman Genel Müdür Vekili Hasan Mert planları ile ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “2018-2019 döneminde otomotiv pazarının çok hızlı daraldığını gördük. O dönem sıfır araç satışları yaklaşık 700-800 bin seviyelerinden 479 binlere kadar gerilemişti. Bu süreç bize önemli bir ders verdi. Tek ürün veya tek marka odağında kalmanın ciddi bir risk olduğunu gördük. Bu nedenle ikinci el, otomotiv dışı finansman ve alternatif kredi alanlarına yönelme stratejisini benimsedik. Şu anda taşıt dışındaki kredileri ağırlıklı olarak fiziksel satış noktaları üzerinden yani bayi ve satış noktaları üzerinden yürütüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bunu daha yaygın ve daha dijital hale getirmek.

Bu kapsamda yeni bir mobil uygulama yatırımı başlatıyoruz. Hatta bunun proje sürecini sürecini de başlattık. Buradaki hedefimiz sadece mevcut taşıt finansmanı süreçlerini iyileştirmek değil, aynı zamanda doğrudan tüketiciye ulaşabilmek. Çünkü otomotiv tarafında bayi üzerinden ilerleyen bir yapı var. Ancak otomotiv dışı tarafta pazar yerleriyle entegrasyon kurmanız, başvuruları anlık değerlendirmeniz ve müşteriye tamamen dijital deneyim sunmanız gerekiyor.

Uzaktan müşteri edinimi tarafında da hazırlıklarımız sürüyor. Bankalarda olduğu gibi bizim de mobil müşteri edinimi yapabilmemiz için belirli teknik ve regülasyon süreçlerini tamamlamamız gerekiyor. Mobil uygulama, güvenlik altyapısı ve BDDK onay süreçlerini bu yıl içinde tamamlayarak mobil üzerinden kredi verebilir noktaya gelmeyi hedefl iyoruz”.