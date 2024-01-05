Alkol, sigara... Zam yağmuru sürüyor: Son olarak şaraba yüzde 30 geldi

Yeni yılla birlikte birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya da zam geldi. Son zam haberi ise şaraptan...

Bir Süryani şarabı türüne zam geldiğini açıklayan Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yüzde 30 artışa gidildiğini söyledi.

Dündar zammı sosyal medyadan şöyle paylaştı: "Mardin Süryani şaraplarına zam geldi. Yeni yıla birlikte zam yağmuru devam ediyor."

Erol Dündar, dün X hesabından BAT sigara grubuna gelen zammı da duyurmuştu. BAT grubuna gelen zamla birlikte yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 65 TL, en ucuz sigara 50 TL olarak belirlendi.

Philip Morris ve JTI grubu da sigara fiyatlarına zam yapmıştı.