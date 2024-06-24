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Alkole zam yolda: Tarih ve oran verildi

Alkole önümüzdeki günlerde yüzde 17-25 arasında zam geleceği iddia edildi.

Haber Merkezi
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Alkole zam yolda: Tarih ve oran verildi
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkole Temmuz ayında zam geleceğini açıkladı. Aybaş, zam oranının yüzde 17-25 arasında değişeceğini iddia etti.

X (Twitter) hesabından paylaşımdan yapan Aybaş, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak. Gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır, bilginize..."