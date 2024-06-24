Alkole zam yolda: Tarih ve oran verildi
Alkole önümüzdeki günlerde yüzde 17-25 arasında zam geleceği iddia edildi.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkole Temmuz ayında zam geleceğini açıkladı. Aybaş, zam oranının yüzde 17-25 arasında değişeceğini iddia etti.
X (Twitter) hesabından paylaşımdan yapan Aybaş, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak. Gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır, bilginize..."
Bir çok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı % 17 ila 25 arası olacaktır bilginize.— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) June 24, 2024