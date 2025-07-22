Alkolün ardından Coca-Cola’ya da zam geliyor! Tarih belli oldu

Yaz aylarında tüketimi artan gazlı içeceklerde yaşanan fiyat artışı, tüketiciler kadar perakendecileri de zorluyor. Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma, artan lojistik ve üretim maliyetleri, markalı içeceklerde sık sık fiyat revizyonlarına neden oluyor.

Alkolün ardından Coca Cola grubuna da zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkollü içkiler ve sigaların ardından gazlı Coca Cola grubuna ait gazlı içeceklere de zam geldiğini açıkladı.

1 litresi 50 TL olacak

Son zamla birlikte 1 litrelik gazlı içeceğin fiyatı 50 TL'ye, 1,5 litrelik gazlı içeceğin fiyatı ise 55 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar ağustosta raflara yansıyacak

Dündar, zamlı yeni fiyat tarifesinin 5 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

İşte yeni fiyat listesi: