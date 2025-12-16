Allianz, kız çocuklarını kış sporuyla buluşturuyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

2021-2032 yılları arasında Olimpik ve Paralimpik Hareketinin global sigorta ana ortağı olan Allianz, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’ndan hareketle ülkemizde kış sporlarına olan ilgiyi artırmak, bu alanda yeni sporcuların yetişmesine imkân sağlamak ve eşit şartlara sahip olamayan kız çocuklarının potansiyellerini desteklemek hedefiyle ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesini hayata geçirdi.

Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Erzurum Palandöken’de daha önce hiç kayak sporuyla tanışmamış kız çocuklarına ilk kayak antrenörlüğü sınavına girene dek yaklaşık 10 sene boyunca eğitim ve malzeme desteği sağlanacak. Allianz Türkiye aynı zamanda Milano’da ülkemizi temsil etmesi beklenen ancak geçirdiği kaza sonucu sakatlanan Balkan Şampiyonu Millî kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım’ın da 2030 Kış Olimpiyatları’na dek ana sponsoru oldu. Proje, 2026 yılında yapılacak olan Milano Cortina Kış Oyunları vesilesiyle, ülkemizde kış sporlarına olan ilgiyi artırmak, bu alanda yeni sporcuların yetişmesine imkân sağlamak ve eşit şartlara sahip olamayan kız çocuklarının potansiyellerini desteklemek amacı ile Erzurum Palandöken’de başlatıldı. ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesinin ilk bacağı olarak ülkemizde kış sporlarının olimpik merkezi olan Erzurum’da yaşayıp daha önce hiç kayak sporu ile tanışmamış 8-12 yaş grubunda 30 kız çocuğu seçildi. Akademisyen-Kayak Öğretmeni Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, TKF Teknik Kurulu-PAKA Baş Antrenörü Yavuz Kıyıcı, Antrenör Ravzanur Bayındırlı, Balkan Şampiyonu Millî Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım ve eski Millî Takım Antrenörü ve Dünya Kupası Kayakçısı Hannes Erich Brenner’den oluşan seçici kurul, gelecek vadeden 3 kız çocuğunu belirledi.

Allianz’dan 10 yılda yaklaşık 500 bin Euro destek

Sadece maddi değil manevi destek vereceklerine de değinen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Allianz Türkiye olarak, Erzurum’daki kız çocuklarının kayakla tanışmasını sağlayarak potansiyellerini destekliyoruz; ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’. Biz 10 yıllık bir yolculuğa çıktık. Bu uzun bir yolculuk. Bu sponsorluğunda 10 yıl içerisinde yaklaşık 500 bin Euro civarında maliyeti olacak. Bu işin maddi tarafında destek vereceğiz ama maddi tarafı hariç toplumu bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İletişim kuvvetiyle verdiğimiz desteklere de ciddi manada katkısı olacak. Maddi destek tabi ki olacak ama manevi desteklerimizde olacak” dedi.