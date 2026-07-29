Allianz Trade raporu: Türkiye çelik ve metal üretiminde yükseliş devam edecek

Allianz Trade tarafından yayımlanan Metal Sektörü Raporu, küresel metal sanayisindeki üretim beklentileri, yatırım dinamikleri ve Türkiye'nin sektördeki konumuna ilişkin güncel değerlendirmeler ortaya koydu. Rapora göre, temel metaller ve metal ürünleri sektörünün küresel brüt üretim hacminin 2025 yılında yaklaşık 9,6 trilyon dolara ulaşacağı, 2026 yılında ise büyümesini sürdürerek 10,4 trilyon dolar seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

Metal sektöründe güçlü büyüme beklentisi

Rapora göre Türkiye’de temel metaller ve metal ürünleri sektörünün brüt üretimi 2024 yılında yaklaşık 164 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 2025 yılında 182 milyar dolara, 2026 yılında ise 208 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Sektörün 2026 yılında küresel talepteki iyileşme ve hurda bazlı elektrik ark ocağı üretimindeki rekabet avantajının desteğiyle yıllık bazda yaklaşık yüzde 14,4 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Türkiye çelik üretiminde büyümesini sürdürecek

Türkiye’nin 2024 yılında 36,9 milyon ton ham çelik üretimiyle dünyanın yedinci büyük çelik üreticisi olduğu hatırlatılan raporda, üretimin 2025 yılında 38,1 milyon tona yükseldiği belirtildi. Ham çelik üretiminin 2026 yılında 40,8 milyon tona, 2027’de 41,9 milyon tona ve 2028’de 43,3 milyon tona ulaşması bekleniyor. Böylece Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasındaki konumunu koruyacağı öngörülüyor.

Temel metaller sektöründe katma değer 48,4 milyar doları bulacak

Temel metaller ve metal ürünleri sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerin 2024 yılında 37,7 milyar dolar, 2025 yılında ise 42,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Sektörün katma değerinin 2026 yılında yaklaşık 48,4 milyar dolara yükselmesi ve Türkiye imalat sanayisi gayrisafi yurt içi hasılasına en fazla katkı sağlayan sektörlerden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor. Demir-çelik sektörünün 2025-2026 döneminde 78-89 milyar dolarlık brüt üretimle en büyük paya sahip olacağı, demir dışı metallerin ise en hızlı büyüyen alt segment olacağı tahmin ediliyor.

Demir dışı metal üretimi 2026'da 40,9 milyar doları aşacak

Demir dışı metallerde brüt üretimin 2024 yılındaki 24,6 milyar dolardan 2025’te 34 milyar dolara, 2026’da ise 40,9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu segmentte yıllık büyümenin yaklaşık yüzde 20 olması öngörülürken, artışın yurt içi madencilik yatırımları ile inşaat ve otomotiv sektörlerinden gelen talep tarafından destekleneceği ifade edildi.

2026 hedefi 17,8 milyar dolar

Raporda, temel metaller ve metal ürünleri sektöründeki sermaye harcamalarının 2024 yılında 13,7 milyar dolar olduğu, 2025 yılında 16,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Yatırımların 2026 yılında 17,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İnşaat sektöründeki talep, deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri, ihracat pazarlarındaki yeniden yapılanma ve metal madenciliğine yönelik yatırımların sektörün büyümesini desteklediği kaydedildi.