Allianz, yol yardım devi AA'yı satın almak için masada

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Süreçte özel sermaye şirketi EQT’nin de potansiyel alıcılar arasında yer aldığı belirtilirken, AA’nın mevcut sahiplerinin satış ve yeniden halka arz seçeneklerini birlikte değerlendirdiği aktarılıyor.

Allianz, AA için görüşme masasında

Almanya merkezli finans kuruluşu Allianz, Birleşik Krallık’ın en tanınmış yol yardım gruplarından AA’nın satın alınması için yaklaşık 5 milyar sterlinlik bir işlem üzerinde çalışıyor. Şirketin, AA’nın olası satışına ilişkin danışmanlarla temas halinde olan sınırlı sayıdaki potansiyel alıcıdan biri olduğu belirtiliyor.

Sky News’in haberine göre Allianz, AA’nın danışmanlarıyla muhtemel bir anlaşma konusunda görüşmelerini sürdürüyor. AA’ya yönelik ilgide Allianz’ın yanı sıra özel sermaye şirketi EQT de öne çıkan taraflar arasında bulunuyor.

120 yıllık kuruluş yeniden satış gündeminde

1905 yılında bir grup otomobil tutkunu tarafından kurulan AA, İngiltere’de yol yardım hizmetleriyle özdeşleşen kuruluşlardan biri olarak biliniyor. Şirketin sarı renkli kurtarma araçları, yıllar içinde AA’nın ülkedeki en belirgin simgelerinden biri haline geldi.

AA, 2014 yılında özel sermaye sahipleri tarafından hisse başına 250 peni fiyat üzerinden halka arz edilmişti. Şirketin mevcut özel sermaye sahiplerinin ise bu yılın önemli bölümünü AA’nın geleceğine ilişkin farklı seçenekleri değerlendirmekle geçirdiği aktarılıyor.

Satış ve halka arz seçenekleri birlikte değerlendiriliyor

AA’nın mevcut sahiplerinin, şirketin geleceği için iki farklı seçeneği aynı anda gündemde tuttuğu belirtiliyor. Bu kapsamda doğrudan satış ihtimalinin yanı sıra şirketin Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda yeniden halka arz edilmesi seçeneği de değerlendiriliyor.

Financial Times da geçen yıl yayımladığı haberinde, İngiliz yol yardım şirketi AA’nın yaklaşık 5 milyar sterlinlik bir satış sürecini değerlendirdiğini bildirmişti.

Allianz ile AA arasındaki görüşmeler ve olası satın alma süreci konusunda taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.