Alman bankasından dolar/TL için yıl sonu tahmini

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Commerzbank, Türk lirasında yıl sonuna kadar belirgin değer kaybının sürebileceğini öngördü.

Bankanın analisti Tatha Ghose, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığı ile Orta Doğu'yla güçlü ticari ve finansal bağlarının ödemeler dengesi üzerindeki mevcut kırılganlıkları artırdığını belirtti.

Ghose, enerji fiyatlarındaki şok ve kuraklığa bağlı olarak gıda fiyatlarında beklenen artış nedeniyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini, buna karşın siyasi baskılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yakın dönemde yeniden faiz indirimlerine başlamak zorunda kalabileceğini savundu.

Commerzbank, dolar/TL'nin aralık ayında 53 TL seviyesine ulaşmasını bekliyor.