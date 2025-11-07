Alman basını yazdı: Türkiye’de et artık ayda bir kez sofrada

Almanya’nın kamu yayıncısı ARD’nin Tagesschau programı, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığını konu aldı. Haberde, dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de halkın büyük bölümünün geçim sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Tagesschau’nun haberinde, ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’de geniş çaplı protestoların görülmemesinin iki temel nedeni olarak “korku” ve “güçlü aile dayanışması” gösterildi. Uzmanlara göre, birçok aile dayanışma sayesinde ayakta kalabiliyor.

“Et artık lüks oldu”

İstanbul’da yaşayan 50 yaşındaki Ahmet, bir otoparkta bekçilik yapıyor. Asgari ücretin 22 bin lira olduğunu belirten Ahmet, “Bu ülkede 22 bin lira ne ki? Bu sadece sigorta primi için gösterilen rakam. Gerçekte biraz daha fazla alıyoruz ama yine de yetmiyor,” diyor.

Haberde yer alan isimlerden Fırıncı Metin ise, dört kişilik ailesini tek maaşla geçindirmeye çalışıyor. Aylık 50 bin lira kazandığını, bunun yarısını kiraya verdiğini söyleyen Metin, “Beş yıl önce her hafta et alabiliyorduk, şimdi sadece ayda bir kez soframıza giriyor. Et artık lüks oldu,” diye konuşuyor. Sabah 5’te evden çıktığını, akşam 7’de döndüğünü belirten Metin, “Yemek ye, uyu, işe git… Başka hiçbir şeye vaktim kalmıyor. Bu insanca bir hayat değil,” ifadelerini kullanıyor.

Ekonomist Onur Canakcı, Türkiye’de asgari ücretin artık ortalama gelir haline geldiğini belirterek, “Orta sınıf fiilen ortadan kalktı. Eskiden orta gelir grubunda olanlar şimdi alt gelir grubuna düştü. Toplum genel bir yoksullaşma yaşıyor. Ancak insanlar korkudan sokaklara çıkamıyor,” dedi.

Ekonomist Alp Erinç Yeldan ise Türkiye’deki ekonomik krizin sadece enflasyonla açıklanamayacağını vurguladı. Yeldan, “Demokrasi ve hukuk devleti alanındaki sorunlar, yatırımcı güvenini yok etti. Hükümetin yargı kararlarına uymaması, gazetecilere yönelik davalar ve siyasi baskılar ekonomiyi doğrudan etkiliyor,” dedi.

Yeldan’a göre Türkiye’nin ekonomik toparlanması yalnızca p