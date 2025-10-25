Alman deve Porsche, 1 milyar euro zarar açıkladı

Bayerischer Rundfunk (BR 24) radyosunun haberine göre, Porsche’nin ocak-eylül dönemindeki işletme kârı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar euro iken bu yıl 40 milyon euroya geriledi. Üçüncü çeyrekte açıklanan zararın büyük ölçüde 1,8 milyar euroluk yeniden yapılanma giderlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Buna rağmen, Porsche hisseleri cuma günü yüzde 3 artış göstererek 47 eurodan işlem gördü.



Şirket stratejik değişim sürecinde

Porsche Finans Direktörü Jochen Breckner, zararın şirketin stratejik değişim sürecinden kaynaklandığını belirtti. Şirketin bu yıl daha fazla benzinli araç üretmeye, yeni elektrikli modellerin lansmanını ertelemeye ve batarya üretim planlarını durdurmaya karar verdiği açıklandı. Breckner, “Bu adımlar geleceğimiz için bir yatırım. 2026 yılından itibaren Porsche’nin yeniden toparlanıp güçleneceğine inanıyoruz” dedi.



Çin ve ABD pazarları krizin merkezinde

Porsche’nin yaşadığı krizin başlıca nedenleri arasında Çin ve ABD pazarlarındaki olumsuz gelişmeler öne çıkıyor. Çin’deki ekonomik durgunluk nedeniyle lüks araç satışlarında düşüş yaşandığı, ABD’de ise Porsche’nin üretim tesisinin bulunmaması nedeniyle yüksek ithalat vergilerinden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Nisan-temmuz döneminde yüzde 27,5 olan gümrük vergisinin ağustos ayından itibaren yüzde 15’e düşmesine rağmen, bu süreçte maliyetlere yüz milyonlarca euro eklendiği kaydedildi.