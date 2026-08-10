Alman devi hafif ticari aracını Bursa'da üretecek

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Otomotiv devi Opel, hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo’nun üretimini Türkiye’ye taşıyor.

Alman mühendisliğiyle geliştirilen Combo, 2026’nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilerek “Made in Türkiye” etiketiyle satışa sunulacak.

Combo’nun Türkiye’de üretilmeye başlanmasıyla Opel’in yerli üretim hafif ticari araç ailesi genişleyecek.

Daha önce Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimine başlanan Bursa’daki Tofaş Fabrikası, Combo ile birlikte Opel’in hafif ticari araç üretimindeki önemli merkezlerinden biri haline gelecek.

K9 projesi

Combo’nun Bursa’da üretime başlayacak olması, Tofaş ile Stellantis arasında 2025 yılında imzalanan K9 projesi kapsamında açıklanan takvimle örtüşüyor.

Anlaşma kapsamında K9 kodlu hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Bursa’da üretilmesi kararlaştırılmıştı.

Proje için 256 milyon avroluk yatırım öngörülürken, demonte araçlar dahil yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmişti. Üretimin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanmıştı.

Combo’nun da aynı dönemde üretim programına dahil edilmesi, modelin Tofaş’ın yeni hafif ticari araç yapılanmasındaki önemini ortaya koyuyor.

Tofaş’ın rolü

Tofaş ile Stellantis arasındaki hafif ticari araç iş birliğinin bir diğer önemli ayağını ise K0 projesi oluşturuyor.

Koç Holding ve Stellantis arasında 2023 yılında imzalanan anlaşmayla K0 kodlu orta sınıf hafif ticari araç ailesinin ticari ve binek versiyonlarının Tofaş’a tahsis edilmesi kararlaştırılmıştı.

Tofaş’ın güncel üretim yapılanmasında K0 orta hafif ticari araç grubunun dört farklı Stellantis markası için Bursa’da üretildiği belirtiliyor.

K9 projesinin devreye girmesi ve Combo’nun da üretim programına alınmasıyla Tofaş’ın Stellantis’in Türkiye’deki hafif ticari araç üretim merkezi konumu daha da güçlenecek.

Combo öne çıktı

Combo, Opel’in Türkiye’deki hafif ticari araç satışlarında önemli bir paya sahip.

Opel, 2025 yılında Türkiye’de 27 bin 471 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek segmentte en fazla satış yapan üçüncü marka oldu. Bu satışların 15 bin 722 adedini ise Combo oluşturdu.

Model, 2026 yılının ilk yedi ayında da güçlü satış performansını sürdürdü. Bu dönemde 7 bin 779 adet satış gerçekleştiren Combo, C-Combivan segmentinde yaklaşık yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Yerli üretime geçişle birlikte Opel, Combo’nun tedarik, lojistik ve bulunabilirlik açısından avantaj elde etmesini ve Türkiye pazarındaki rekabet gücünün daha da artmasını hedefliyor.

Motor seçenekleri

Opel Combo, Türkiye’de Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

Modelde 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor bulunurken, bu motor 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpit, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisi de Combo’nun öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

26 yıl sonra Türkiye'de yeniden üretimde

Opel’in Türkiye’de üretime başlaması aslında markanın ülkeye ilk dönüşü değil.

Alman marka, 1989 yılında 40 milyon Alman Markı yatırımla İzmir Torbalı’da kurduğu fabrikada 1990’dan itibaren Vectra üretimine başladı. İlk yıl 1.156 otomobilin üretildiği tesiste üretim 1993’te 12 bin adedin üzerine çıktı. Vectra A’nın ardından Vectra B de Torbalı’daki bantlardan indi.

Opel, Avrupa’daki üretim yapılanmasını yeniden düzenlemesinin ardından 2000 yılında Torbalı’daki otomobil üretimine son verdi.

Aradan geçen 26 yılın ardından Opel, Combo’nun Bursa’da üretime alınmasıyla Türkiye’de yeniden üretici kimliği kazanacak.

Böylece markanın Türkiye’deki üretim geçmişi, yeni nesil hafif ticari araç yatırımıyla yeniden başlamış olacak.