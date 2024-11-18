Alman devi, TCMB'nin faiz indirimi beklentisini erkene aldı

Alman Deutsche Bank'ın ekonomisti Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) yönelik faiz indirim beklentisini değiştirdi.

Yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisinde kademeli yavaşlama olduğu, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret ettiği belirtilirken, "Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi, Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirmemesine neden olabilir" denildi.

Deutsche Bank, ilk faiz indirimi için tahminlerini 2025 Ocak’tan 250 baz puan faiz indirim beklentisiyle 2024 Aralık’a çekti.

TCMB’nin son enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü güncellemelerle, Merkez Bankası'nın “daha az şahin tonu” kullandığı ve ABD seçimlerinin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmadan uzak kalan TL'nin “dirençli duruşu” nedeniyle indirim beklentisi erkene çekildi.

Raporda, kasımda aylık manşet enflasyonun yüzde 2'nin altına ineceği öngörülürken, piyasa beklentilerinin üzerinde enflasyon rakamı gelmesi ve jeopolitik gerilimlerde artış olması halinde faiz indiriminin Ocak 2025’te olması seçeneğinin de durduğu hatırlatıldı.