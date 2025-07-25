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Alman devinden faiz senaryosu: TCMB'den yılın kalanında ne kadar indirim bekleniyor?

Alman Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın eylül ve ekim toplantılarında 250'şer baz puan, ardından aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Alman devinden faiz senaryosu: TCMB'den yılın kalanında ne kadar indirim bekleniyor?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faizi 3 puan indirerek yüzde 43'e çekmesi sonrasında yabancı bankalardan da peş peşe değerlendirmeler geliyor.

Alman Deutsche Bank, temel senaryoda eylül ve ekim toplantılarında 250'şer baz puanlık, ardından aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirim öngördüklerini açıkladı.

Banka, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 36 olarak korudu.

Merkez Bankası, 2025 yılı sonuna kadar 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta toplam üç toplantı daha gerçekleştirecek.

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