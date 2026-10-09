Alman devinden Türkiye hamlesi: Orta Koridor’a 14 terminal kurulacak

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Alman lojistik şirketi Rhenus Group, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı olarak da bilinen Orta Koridor boyunca lojistik altyapısını genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Orta Asya’dan Kafkasya üzerinden Türkiye’ye uzanan güzergâhta 14 terminalden oluşan bir ağ kurmayı amaçlıyor.

Rhenus Group Üst Yöneticisi Tobias Bartz, Özbekistan’dan başlayarak Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ilerleyecek ağın, şirketin Avrupa’daki mevcut lojistik altyapısıyla birleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Şirketin Avrupa’da 23 konteyner terminali ve yaklaşık 70 liman tesisi bulunuyor. Planlanan bağlantıların, Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında daha bütünleşik bir sistem oluşturması amaçlanıyor.

Aktau Limanı’nda yeni lojistik merkezi kurulacak

Projenin ilk önemli aşamalarından biri, Hazar Denizi kıyısındaki Kazakistan’ın Aktau Limanı’nda yeni bir konteyner terminalinin geliştirilmesi olacak. Rhenus, proje için Kazakistan’ın ulusal demir yolu işletmecisi Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) ve Aktau Limanı ile iş birliği yapıyor. 30 Eylül’de Berlin’de düzenlenen Kazakistan-Almanya İş Forumu’nda projenin ilerletilmesine yönelik anlaşma imzalandı. En az 30 hektarlık bir alanda kurulması planlanan terminalin, deniz, demir yolu ve kara yolu taşımacılığını bir araya getirmesi öngörülüyor. Tesisin yıllık konteyner elleçleme kapasitesine en az 150 bin TEU katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje henüz hazırlık aşamasında bulunuyor. Bir sonraki süreçte yük akışlarının analiz edilmesi ve teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Orta Koridor’da taşımacılık hacmi artıyor

Çin ve Orta Asya’yı Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayan Orta Koridor, uluslararası ticarette alternatif güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor. Orta Koridor’daki konteyner taşımacılığı, güzergâhın uluslararası birliğinin verilerine göre 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artarak 76 bin 900 TEU’ya ulaştı.

Avrupa Komisyonu da eylül ayında koridora yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarını 12 milyar avroya kadar artırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu kapsamda 2030 yılına kadar ticaret hacminin üç katına çıkarılması ve yüklerin transit sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Rhenus’tan Orta Asya’ya yeni yatırımlar

Rhenus’un bölgedeki genişleme planı yalnızca Aktau Limanı’yla sınırlı değil. Şirket, 2026 yılının başında Kazakistan’ın Almatı bölgesinde demir yolu bağlantılı bir terminal satın alarak bölgedeki altyapısını genişletti. Özbekistan’da ise Andican kentindeki bir terminalin modernizasyonu için yaklaşık 11 milyon avro yatırım yapılması planlanıyor. Devlet demir yolu şirketiyle iş birliği içinde yürütülmesi öngörülen projenin ardından tesisin yıllık yaklaşık 200 bin TEU konteyner işleme kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi, Orta Asya ve Kafkasya’daki terminalleri, depolama alanlarını ve taşımacılık hizmetlerini Avrupa’daki ağıyla daha güçlü biçimde entegre etmek.