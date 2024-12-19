Alman devinin TCMB faiz indirimi beklentisi değişti

Almanya’nın dev bankası Deutsche Bank, TCMB'den faiz indirimi beklentisini 250 baz puandan 150 baz puana çekti.

Deutsche Bank, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık toplantısında faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi ve "Reel faiz tamponunun mevcut seviyesi, TCMB'ye gevşeme döngüsünü ölçülü bir hızda başlatması için alan sunmakta" dedi.

Bununla birlikte Deutsche Bank TCMB'nin faiz indirimi için daha önce 250 baz olarak ortaya koyduğu tahmini, 150 baz puan olarak revize etti.

Deutsche Bank yayınladığı raporda, "TCMB'nin temkinli bir faiz indirimi ile gevşeme döngüsünü başlatacağını öngörüyoruz. Bu yeniden ayarlama, çekirdek enflasyonun ana eğilimindeki ılımlı iyileşmelere rağmen son üç ayda enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin devam etmesini yansıtmakta. Mevcut reel faiz tamponu gevşeme için alan sağlarken, TCMB'nin 150 baz puanlık daha küçük bir indirimle temkinli bir duruş benimsemesini ve enflasyon beklentilerini etkin bir şekilde yönetmek için veriye bağlı bir yaklaşım ve gevşeme döngüsünde olası duraklamaların sinyalini vererek beraberindeki açıklamasında şahin bir rehberlik benimsemesini bekliyoruz. Ayrıca, erken faiz indirimlerine ilişkin endişeleri hafifletmek amacıyla piyasaya şahin bir sinyal vermek için faiz koridorunun daraltılması gibi politika çerçevesinde bir ayarlama görebiliriz" dedi.

Tarihi değiştirmemişti

Kasım 2024 enflasyon verileri sonrasında birçok yerli ve yabancı kurum faiz indirimleri için 2025’i işaret ederken, Deutsche Bank, aralık ayında faiz indirimi beklentisini korumuştu.

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, "26 Aralık faiz indirimlerin başlamasının beklediği tarih. Biz aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamak için alanı olduğunu düşünüyoruz. Merkez Bankası tarafında son dönemde gerçekleştirilen aralık kat faiz indirimi, beklentimizi destekliyor. Burada ne kadarlık bir faiz indirimiyle başlayacağı konusu var. Bizim senaryomuz 250 baz puanlık faiz indirimiydi. Ancak üst üste gelen beklenti üstüne gelen enflasyon verileri ve çekirdek enflasyon eğiliminde arzu edilen düşüşü göremememiz bir miktar daha düşük bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Dolayısıyla 250 baz puandan daha düşük 100-150 baz puanlık bir indirim de görebiliriz. Ne zaman başlayacağından ziyade faiz indirim döngüsünün nasıl ilerleyeceği enflasyon görünümü açısından daha belirleyici olacak. Biz bu sürecin MB tarafından dikkatli ve kademeli ilerletileceğini düşünüyoruz" demişti.