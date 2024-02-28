Alman kalem markası Lamy, Mitsubishi Pencil’a satıldı

Heidelberg’teki genel merkezin ve üretim tesislerinin tamamının devrini kapsayan anlaşma ile Japon firma ‘Made in Germany’ ifadesiyle üretim yapmış olacak. Bir aile şirketi olan Lamy, 1930 yılında C. Josef Lamy tarafından kurulmuştu.

Mitsubishi Pencil Co Ltd'nin altıncı kuşak Başkanı ve CEO'su Shigehiko Suhara, yazı gereçleri sektöründe lider firmalardan biri olduklarını vurgulayarak, "Lamy markasının geçmişine ve gücüne büyük saygı duyuyoruz. Lamy ve Mitsubishi Pencil'ın vizyonunun ve kurumsal kültürünün mükemmel bir şekilde uyum sağladığına inanıyoruz. Lamy satın alınmasının hem Lamy hem de Mitsubishi Pencil için gelecekteki büyüme ve artan hissedar değeri için güçlü bir birleşik platform sağlayacak. Lamy’yi e-ticarette öne çıkaracağız, deneyimli olduğumuz e-ticaret ile markayı daha da yükselteceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Almanya’da üretim yapmaya devam edecek

C. Josef Lamy GmbH'nin eski ortak ortağı Vera Lamy’de satışla ilgili, "Lamy gibi bir çalışma kültürüne sahip olan işletmeyi doğru ortağa devrettik. Bu yepyeni sayfanın açılması bizim için önemli” derken, kardeşi ve ortak ortağı Markus Lamy de, "Lamy markasının özü korunacak ve daha da geliştirilecek. 'Made in Germany' bunda kilit bir rol oynamaya devam edecek. Bu bizim için son derece önemliydi ve hala da öyle" açıklamalarında bulundu.

137 yıllık Japon markası…

Bundan 137 yıl önce kurulan Japon Mitsubishi Pencil, dünya çapında 2 bin 700'ü aşkın kişiyi istihdam ediyor. 22 ülkede satış ofisi bulunan firmanın 11 üretim tesisi var. Mitsubishi Pencil, basit kalemlerden sofistike tükenmez kalemlere, işaretleme kalemlerine ve mekanik kurşun kalemlere kadar yüksek kaliteli yazı gereçleri üreterek adından söz ettiriyor. 1930 yılında kurulan Lamy ise 1966 yılında yapılan ve markaya bugünkü ikonik stilini kazandıran kalemi ile kalem severlerin gönlüne taht kurmuştu. 80’den fazla ülkede 15 bin 600’ü aşkın satış noktası olan Lamy’nin sadece kendi adıyla açılmış mağazalarının sayısı ise; 200.