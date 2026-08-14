Alman otomotivinde istihdam 21 yılın dibinde

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Almanya sanayisinde 2026'nın ilk yarısında istihdam kaybı sürerken en sert düşüş otomotiv endüstrisinde yaşandı.

Federal İstatistik Dairesi, Haziran sonunda imalat sanayisinde çalışan sayısının bir önceki yıla göre 144 bin azalarak 5,29 milyona gerilediğini bildirdi. Bu düşüş yüzde 2,7'ye karşılık geliyor.

Açıklamaya göre otomotiv sanayisi, tüm büyük sektörler içinde en fazla istihdam kaybının görüldüğü alan oldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, sektörde çalışan sayısı bir yılda 42 bin 300 azalarak yüzde 5,8 geriledi. Böylece otomotivde istihdam 691 bin 500 kişiyle 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Buna rağmen otomotiv, çalışan sayısı bakımından hâlâ ülkenin ikinci büyük sanayi kolu olmayı sürdürüyor.

Her alanda istihdam kaybı oluştu

Almanya'nın en büyük sanayi dalı olan makine mühendisliği ise 905 bin 900 çalışanla yüzde 2,7'lik bir düşüş kaydetti. Metal üretimi yüzde 3,8, kimya sanayisi yüzde 3,6, elektrikli ekipman üretimi ise yüzde 3,4 oranında istihdam kaybı yaşadı.

Otomotiv sektöründe hem üreticiler hem de parça ve aksesuar tedarikçileri işçi çıkardı. Buna karşın karoser, yapı-donanım ve römork üreticilerinde çalışan sayısı arttı.

İhracata bağımlı Alman sanayisi, küresel pazarlardaki baskının arttığı bir dönemde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Almanya'dan yapılan ihracatı zayıflatırken Çin'in artık birçok ürünü kendi üretmesi de talebi düşürüyor.

Almanya'nın Çin'e ihracatı yılın ilk altı ayında yüzde 12'den fazla gerileyerek 37 milyar euroya indi. ABD'ye yapılan ihracat ise yaklaşık yüzde 6 düşerek 74 milyar euroya geriledi.